Ευρωεκλογές 2019 – Δημοσκόπηση Star: Μπροστά η ΝΔ με διαφορά 6,5%!
Στη μεγάλη δημοσκόπηση της MRB που μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, και η οποία διενεργήθηκε στις 22 Μαΐου 2019, προηγείται σταθερά η ΝΔ με εξίμισι ποσοστιαίες μονάδες έναντι του ΣΥΡΙΖΑ.
Τα κυριότερα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι συγκεκριμένα:
ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ
ΝΔ 29%
ΣΥΡΙΖΑ 22,5%
ΚΙΝΑΛ 6,8%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 6%
ΚΚΕ 6%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 2,5%
ΠΟΤΑΜΙ 2,4%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 1,9%
ΜΕΡΑ 25 1,8%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1,7%
ΑΝΕΛ 1,4%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,4%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,1%
ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 5,5%
ΛΕΥΚΟ- ΑΚΥΡΟ – ΑΠΟΧΗ 2,2%
ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ – ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 7,8%
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΝΙΚΗΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ:
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 58,4%
ΣΥΡΙΖΑ 19,9%
ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 2,9%
ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ 2,4%
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΨΗΦΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΨΗΦΟΥ:
ΣΥΡΙΖΑ 22,3% – 27,7%
ΝΔ 29,3 – 35,1%
ΔΙΑΦΟΡΑ: 7,2%
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΨΗΦΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ:
ΣΥΡΙΖΑ 23,4% – 28,8%
ΝΔ 28,2 – 34%
ΔΙΑΦΟΡΑ: 5 %
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΨΗΦΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΑΓΩΓΩΝ:
ΣΥΡΙΖΑ 22,9 – 28,3%
ΝΔ 28,8 -34,6%
ΚΙΝΑΛ 6-9,2
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5,2 – 8,2
ΚΚΕ 5,1 – 8,2
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 2 – 4,1
ΠΟΤΑΜΙ 1,7 -3,7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 1,2 -2,3
ΜΕΡΑ 25 1,1 – 2,9
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1,1 -2,7
ΑΝΕΛ 1- 2,7
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 0,8 – 2,4
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 0,5 – 1,9%
ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 4,4 – 7,3%
ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗΣ ΨΗΦΟΥ
ΣΥΡΙΖΑ 23,1%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 6,1%
ΑΝΕΛ 5,3%
ΝΔ 4,8%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΔΗΜΑΡΑ 3,9%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2,8%
ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 4,5%
ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑ/ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ/ ΔΞ –ΔΑ 49,5%
ΤΣΙΠΡΑΣ VS ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΑΣ;
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 27,8%
ΤΣΙΠΡΑΣ 23,8%
ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 41,1%
ΔΞ /ΔΑ 7,2%
ΤΣΙΠΡΑΣ Η΄ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΟ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ;
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 31,8%
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ 27,2%
ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ 34,2 %
ΔΞ /ΔΑ 6,8%
ΒΑΣΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ:
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ 33,6%
ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 21,8%
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 18,2%
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 10,7%
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2,9%
ΑΛΛΟ 4,4%
ΔΞ/ΔΑ 8,4%
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ – ΔΙΠΟΛΟ:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 32,1%
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ 28,3%
ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 34,1% ΑΛΛΟΣ/ΔΞ/ΔΑ ,5%