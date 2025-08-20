Ελλάδα

6 συλλήψεις σε επιχείρηση του ελληνικού FBI για τη δράση της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα – Έφοδοι σε σπίτια στη Δυτική Αττική

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλλήψεις αφορούν παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών
Τουλάχιστον έξι συλλήψεις έχει πραγματοποιήσει η αστυνομία στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα Τετάρτη (20.8.25) στη Δυτική Αττική σχετικά με τη δράση μελών της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί έφοδοι από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI) σε σπίτια στη Δυτική Αττική με αποτέλεσμα να συλληφθούν έξι άτομα.

Στόχος της επιχείρησης ο εντοπισμός Τούρκων που έχουν εισέλθει στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια και αναπτύσσουν δραστηριότητες που σχετίζονται με την τουρκική μαφία.

Όλες οι συλλήψεις αφορούν παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Οι έλεγχοι της αστυνομίας συνεχίζονται ενώ αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία.

