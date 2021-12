Βρισκόμαστε λίγο πριν την πιο όμορφη ημέρα του χρόνου: τα Χριστούγεννα! Η ημέρα που, περισσότερο από κάθε άλλη, έχει συνδεθεί με ζεστές οικογενειακές στιγμές, όμορφα τυλιγμένα δώρα, γιρλάντες με λαμπάκια σε κάθε χώρο και τραπέζια στρωμένα με τα πιο λαχταριστά εδέσματα και γλυκά. Φέτος, δε, ανυπομονούμε πιο πολύ από ποτέ για την εορταστική σεζόν, αφού μετά από μια ακόμα χρονιά γεμάτη προκλήσεις, θα ζήσουμε ξανά τη μαγεία και τη θαλπωρή που τόσο έχουμε ανάγκη μαζί με τους δικούς μας αγαπημένους!

Και για να τους προσφέρουμε όλη τη μαγεία των ημερών μέσα από το γιορτινό τραπέζι, ένας είναι ο απόλυτος προορισμός… τα καταστήματα ΑΒ και το Xmas Shop της ΑΒ, με την μεγάλη ποικιλία, την υψηλή ποιότητα, τις χαμηλές τιμές και τις προσφορές που αυτή την εποχή βάζουν «τα γιορτινά τους» για να εφοδιαστούμε με όλα τα καλά! Κι αν δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω χρήσιμα «βήματα»:

1. Ανακαλύψτε μοναδική ποικιλία και εκλεκτές γεύσεις

Τα ΑΒ, ειδικά για τις ημέρες των γιορτών, έχουν εμπλουτίσει την ήδη μεγάλη ποικιλία τους με όλα όσα χρειαζόμαστε για να απολαύσουμε ένα ξεχωριστό γιορτινό τραπέζι. Εκεί θα βρούμε από εκλεκτά κρεατικά, φρέσκιες γαλοπούλες και χοιρινό σε ιδιαίτερες κοπές, ρολά και πορκέτες, μέχρι ζουμερά ρόδια, εξωτικά φρούτα, κολοκύθες, πατάτες και γλυκοπατάτες, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, κάστανα…ακόμα και έτοιμες λύσεις για τις γιορτινές μας σαλάτες. Επιπλέον, στα ΑΒ θα βρούμε αμέτρητες επιλογές σε τυριά, γκουρμέ αλλαντικά αλλά και delicatessen λιχουδιές. Και όλα αυτά θα τα συνοδέψουμε με ξεχωριστά και βραβευμένα κρασιά του ελληνικού ή του ξένου αμπελώνα, αλλά και αφρώδεις οίνους που θα βρούμε στην πάντα ενημερωμένη κάβα της ΑΒ.

2. Εντυπωσιάστε και…απολαύστε Χριστουγεννιάτικα γλυκά με την υπογραφή του Άκη Πετρετζίκη

Ο αγαπημένος σεφ Άκης Πετρετζίκης «έβαλε τα γιορτινά του» και έφτιαξε για όλους μας τραγανά Μελομακάρονα με μέλι και καρύδι αλλά και με επικάλυψη, βουτυρένιους Κουραμπιέδες, μυρωδάτα Τσουρέκια με μαστίχα και με διάφορες γεμίσεις, όπως πραλίνα και καραμέλα γάλακτος, όλα με την υπογραφή του και φυσικά, με την εγγύηση ποιότητας της ΑΒ! Επιπλέον από τις 23 Δεκεμβρίου, η ποικιλία εμπλουτίζεται με ένα φρουτένιο Panettone αλλά και το πιο τυχερό γλύκισμα του γιορτινού τραπεζιού, που δεν είναι άλλο από την αγαπημένη σε όλους μας Βασιλόπιτα! Προμηθευτείτε τα όλα αποκλειστικά στα ΑΒ και το AB Εshop και απολαύστε την πλούσια, σπιτική γεύση τους χωρίς το…άγχος της προετοιμασίας.

3. Ταξιδέψτε με τις γεύσεις της Ελλάδας

Μέσα από τις μακροχρόνιες συνεργασίες της ΑΒ με επιλεγμένους τοπικούς παραγωγούς απολαμβάνουμε και φέτος τα Χριστούγεννα μοναδικούς θησαυρούς της ελληνικής γης, από την Μακεδονία μέχρι την Κρήτη και τα νησιά μας. Τυριά που ξεχωρίζουν για την πλούσια γεύση και τη μακρά τους ωρίμαση, εκλεκτά αλλαντικά μοναδικής νοστιμιάς φτιαγμένα με μεράκι, αρωματικά κρασιά από τοπικά οινοποιεία που θα συνοδεύσουν ιδανικά τα πιάτα μας και άλλα πολλά καλούδια του τόπου μας που θα στολίσουν το τραπέζι μας και θα φέρουν την αυθεντική γεύση της Ελλάδας σε κάθε σπιτικό.

4. Πάρτε ιδέες από το Χριστουγεννιάτικο ΑΒ Food Stories. Είναι για καλό σκοπό!

Το απολαυστικό περιοδικό γαστρονομίας ΑΒ Food Stories που τόσο έχουμε αγαπήσει ήρθε και φέτος τις γιορτές με διπλό εξώφυλλο, για να μας φέρει τις πιο γιορτινές ιδέες από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εκεί θα βρούμε συνταγές για πρωτότυπες βασιλόπιτες και ιδιαίτερες γεύσεις που θα εντυπωσιάσουν. Γυρίζουμε το περιοδικό ανάποδα και αλλάζουμε συνήθειες ετοιμάζοντας ένα γιορτινό healthy brunch, ενώ μετατρέπουμε γιορτινά φαγητά σε vegan εκδοχές. Αποκτώντας το με μόλις 0,30€, κάνουμε μαζί μια πράξη αγάπης καθώς όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του περιοδικού δίνονται για την κάλυψη των αναγκών του Ινστιτούτου Prolepsis και τοπικών φορέων που στηρίζουν χιλιάδες συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Ζητήστε το από τα ταμεία ή αποκτήστε το από το AB Eshop.

5. Κάντε τη δική σας πράξη αγάπης πραγματικότητα με το «Δώρο Αγάπης»

Για έκτη συνεχή χρονιά, με μόλις 3,59 ευρώ μπορούμε όλοι να μοιράσουμε χαρά και αγάπη προσφέροντας το «Δώρο Αγάπης» και φροντίζοντας συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Κάθε «Δώρο Αγάπης» περιλαμβάνει βασικά είδη διατροφής μέσα σε ένα όμορφο μπλε κουτί που μπορούμε είτε να δωρίσουμε οι ίδιοι είτε να το τοποθετήσουμε στο ειδικό καλάθι συγκέντρωσης τροφίμων του καταστήματος και η ΑΒ Βασιλόπουλος θα φροντίσει να φτάσει στο τραπέζι εκείνων που πραγματικά το χρειάζονται. Μάλιστα, για κάθε «Δώρο Αγάπης» που αγοράζουμε, η ΑΒ προσφέρει το αντίστοιχο ποσό στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα.

6. Απολαύστε ξεκούραστες και εορταστικές αγορές στο Xmas Shop της ΑΒ

Όλα τα παραπάνω τα βρίσκουμε, φυσικά, και στο Xmas Shop της ΑΒ ! Ολόφρεσκα λαχανικά, φρούτα και κρεατικά είναι διαθέσιμα στα ψηφιακά του ράφια, καθώς και μια γκάμα κρασιών και ποτών, τα γιορτινά γλυκά ΑΒ αλλά και προτάσεις δώρων και χριστουγεννιάτικοι στολισμοί για το σπίτι! Ακόμα μπορείτε να κάνετε τη δική σας πράξη αγάπης πραγματικότητα αγοράζοντας online το νέο AB Food stories αλλά και το Δώρο Αγάπης. Αυτές τις γιορτές (16-31/12), έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε 300 πόντους στην κάρτα AB Plus για online αγορές άνω των 130€ κάνοντας χρήση του προωθητικού κωδικού XMAS21. Αν, πάλι, προτιμάτε να παραλάβετε οι ίδιοι την παραγγελία σας από ένα κοντινό κατάστημα, μπορείτε να την κάνετε online και να επιλέξετε την υπηρεσία AB Collect εξοικονομώντας χρόνο.

7. Κερδίστε «γιορτινούς» πόντους και 6ευρες επιταγές έκπτωσης με τα δώρα που έχει ετοιμάσει η AB Plus για όλους!

Οι κάτοχοι της κάρτας AB Plus, νέοι και παλιοί, από τις 16/12 έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν ακόμα περισσότερες 6ευρες επιταγές έκπτωσης με τις γιορτινές τους αγορές, εξαργυρώνοντας κουπόνια και παίζοντας εορταστικά παιχνίδια που χαρίζουν τουλάχιστον 500 πόντους! Επίσης, οι αγαπημένες μας ΑΒ Plus Έξυπνες Προφορές μόνο για σένα, «βάζουν τα καλά τους» και προσφέρουν γιορτινούς πόντους σε προϊόντα που σίγουρα δεν θα λείψουν από το καλάθι σας.

8. Ανακαλύψτε τα πιο εκλεκτά προϊόντα και μεγάλες προσφορές στα φυλλάδια ΑΒ

Δύο νέα φυλλάδια με ποικιλία για τα γιορτινά τραπέζια μας φέρνει η ΑΒ για να γίνουν ακόμα πιο μαγικές αυτές οι γιορτές! Στο κανονικό φυλλάδιο θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κρέατα, πουλερικά ακόμα και προτάσεις μαγειρέματος αλλά και τυριά, αλλαντικά και φρουτολαχανικά, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία σε κρασιά συνοδευτικά κάθε χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Το, δε, premium εορταστικό έντυπο που βρίσκεται σε επιλεγμένα καταστήματα, διαθέτει εκλεπτυσμένες γεύσεις και μια ποικιλία που μπορεί να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό πελάτη. Παραμείνετε συντονισμένοι, καθώς στους δέκτες μας, αυτά τα Χριστούγεννα θα δούμε δυνατές προσφορές έως -50% σε αγαπημένα προϊόντα που είναι must have!

9. Εμπνευστείτε μέσα από τον μαγικό digital κόσμο της ΑΒ!

Το site της ΑΒ «έχει βάλει τα καλά του» και μας προσκαλεί να ζήσουμε κάθε μέρα μαγικές γιορτές! Το νέο άκρως εορταστικό xmas.ab.gr είναι γεμάτο «Δώρα Αγάπης», εκλεκτές επιλογές από κάθε γωνιά της Ελλάδας και όλο τον κόσμο, αγαπημένες γιορτινές συνταγές, λαχταριστά γλυκά και χριστουγεννιάτικη έμπνευση! Σε γιορτινούς ρυθμούς «χορεύει» τώρα και το αγαπημένο allazoumesinithies.ab.gr που μας προσφέρει vegan γιορτινά μενού, DIY ιδέες και tips για τη διακόσμηση του σπιτιού, heathy swaps και το πιο «πράσινο» Xmas brunch που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι!

Εννιά απλά βήματα μας φέρνουν πιο κοντά στις γιορτές και τη μαγεία τους. Ένας υπέροχος προορισμός για όλους μας. Μάθετε ακόμα περισσότερα για τη μαγεία των Χριστουγέννων στην ΑΒ Βασιλόπουλος εδώ και… Καλές, φωτεινές γιορτές!