Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες εικόνες από την κατασκευή της πρώτης ελληνικής φρεγάτας Belh@rra στη Γαλλία.

Ο Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης επισκέφθηκε τα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας και είχε την ευκαιρία να δει από κοντά την πρόοδο των εργασιών για τη πρώτη φρεγάτα Belh@rra που έχει πέσει ήδη στο νερό.

Ο αρχηγός ΓεΝ ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών τις οποίες επιθεώρησε και όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες η φρεγάτα έχει μπει ήδη στο μπλοκ.

Στόχος των άλλων είναι να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό η πρώτη Belh@rra ΗΝ το 2025 και οι άλλες δύο το 2026.

Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Στυλιανού Πετράκη ΠΝ στο ναυπηγείο της @navalgroup στο Λοριάν της Γαλλιας 🇲🇫@NavyGR on board #FDI full ahead to the future ⚓🇬🇷@MarineNationale pic.twitter.com/ILmO9cj712