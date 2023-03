Άλλη μία φωτογραφία μέσα από τα ναυπηγεία της, η οποία δείχνει την πρόοδο στην κατασκευή της πρώτης φρεγάτας FDI «Belharra» για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, κοινοποίησε σήμερα η γαλλική εταιρεία Naval Group.

Στην φωτογραφία φαίνεται η φρεγάτα «Κίμων» και το τμήμα της πλώρης, του οποίου η κατασκευή βρίσκεται σε εξέλιξη, στα ναυπηγεία της Naval, στο Λοριάν της Γαλλίας.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Naval Group, οι FDI θα παραδοθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ξεκινώντας από το 2025 για τις δύο πρώτες μονάδες («Κίμων» και «Νέαρχος») και το 2026 για την τρίτη («Φορμίων»).

Today we are celebrating one year of fruitful work and cooperation with Greece. 🇬🇷⚓️🇫🇷 On March 24, 2022, Greece and Naval Group signed the contracts for 3 defence and intervention frigates, plus 1 optional, and their in-service support. pic.twitter.com/18mJidssye