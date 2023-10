Αίτημα για την αγορά 49 ελικοπτέρων UH-60 Black Hawk φαίνεται πως έχει υποβάλλει η Ελλάδα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος της κατασκευάστριας εταιρείας Sikorsky.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της εταιρείας κατά την διάρκεια της πρώτης ημέρας της Έκθεσης Αμυντικού Υλικού «AUSA 2023» που διεξάγεται στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ είπε πως: «Η Ελλάδα έχει υποβάλει αίτημα για την αγορά 49 ελικοπτέρων τύπου UH-60 Black Hawk προκειμένου να αντικαταστήσει τον στόλο των παλαιότερων ελικοπτέρων τύπου UH-1 Huey που διαθέτει».

Ο Paul Lemmo, ο οποίος συμμετέχει στην Έκθεση «Association of the US Army – AUSA 2023» τόνισε ότι η ελληνική πλευρά ξεκίνησε την διαδικασία για την προμήθεια των προηγμένων ελικοπτέρων τύπου Black Hawk τον περασμένο Απρίλιο και στη συνέχεια πρόσθεσε πως η αμερικανική ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια (DSCA) εξετάζει επί του παρόντος το ελληνικό αίτημα.

Οι δηλώσεις του προέδρου της Sikorsky

Στο σημείο αυτό, το Flight Global υποστηρίζει πως η Sikorsky, θυγατρική εταιρεία της Lockheed Martin, επιβεβαίωσε, μετά από σχετικό ερώτημα, πως η Ελλάδα επιθυμεί την απόκτηση των ελικοπτέρων τύπου UH-60 Black Hawk μέσω του προγράμματος Ξένων Στρατιωτικών Πωλήσεων (FMS) και όχι μέσω απευθείας συμφωνίας με την εταιρεία που κατασκευάζει και εμπορεύεται τα ελικόπτερα.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος της Sikorsky διευκρίνισε ότι υπάρχει μια αναμονή περίπου τριών ετών από την υπογραφή των οριστικών συμβάσεων μέχρι την παράδοση της πρώτης «παρτίδας» ελικοπτέρων τύπου Black Hawk, με τον ίδιο να λέει χαρακτηριστικά: «Αυτό εξαρτάται από την ειδική διαμόρφωση του ελικοπτέρου που επιθυμούν. Ανάλογα με την έκδοση, μερικές φορές μπορούμε να επισπεύσουμε την διαδικασία παράδοσης».

Στο σημείο αυτό, αξίζει να επισημάνουμε ότι οι δηλώσεις του Προέδρου της Sikorsky επιβεβαιώνει πλήρως το ρεπορτάζ του OnAlert, το οποίο στις αρχές του Απριλίου 2023 είχε αναφέρει πως «το ΓΕΕΘΑ προωθεί την αγορά 49 αμερικανικών ελικοπτέρων γενικής χρήσης τύπου UH-60M Black Hawk για τον Στρατό Ξηράς και την Πολεμική Αεροπορία με το εξοπλιστικό πρόγραμμα να κοστίζει περίπου 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ».

Τα 31 ελικόπτερα προορίζονται για τις ανάγκες του Στρατού Ξηράς, άλλα 4 θα διατεθούν στη Διεύθυνση Εδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και τα υπόλοιπα 14 ελικόπτερα θα παραδοθούν στην Πολεμική Αεροπορία.

Πηγή: onalert.gr