Η βιομηχανία της μόδας ολόκληρου του πλανήτη έχει απόψε το «βλέμμα» στραμμένο στην Ελλάδα καθώς οίκος Dior πραγματοποιεί την πασαρέλα για τη συλλογή του 2022 στο Καλλιμάρμαρο.

Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις και από νωρίς το πρωί συνεργεία ετοιμάζουν το χώρο, το φωτισμό και τη διάταξη των θέσεων για τους προσκεκλημένους.

Στην κορυφή του Παναθηναϊκού Σταδίου έχουν τοποθετηθεί δημιουργίες με τα σχέδια του οίκου στα χρώματα της Ελλάδας.

Η μονόλεπτη διαφημιστική καμπάνια του γαλλικού οίκου στο Youtube, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, αποκαλύπτει μόνο μερικά από τα κομμάτια της νέας συλλογής.

Στο Καλλιμάρμαρο το παρών δίνουν εντυπωσιακές παρουσίες όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες.

Το λευκό και το μπλε είναι μεταξύ των βασικών χρωμάτων στα σχέδια που εμπνεύστηκε η καλλιτεχνική διευθύντρια, Μαρία Γκράτσια Κιούρι. Άλλωστε με τη συλλογή, υπό τον τίτλο Cruise 2022, o οίκος Dior αποτίει φόρο τιμής στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και εξυμνεί τον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας.

Προτομές, κίονες και χιτώνες είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία έμπνευσης για τη συλλογή που παρουσιάζεται απόψε. Η Μαρία Γκράτσια Κιούρι πήρε την απόφαση να αφιερώσει μια από τις δουλειές της στην Ελλάδα όταν -ψάχνοντας το αρχείο του Christian Dior- είδε μια φωτογραφία του 1951 με τα μοντέλα του στην Ακρόπολη. Έτσι επισκέφθηκε την Ελλάδα και το προηγούμενο διάστημα περιηγήθηκε τους αρχαιολογικούς χώρους των Δελφών, της Κνωσού, του Ακρωτηρίου της Σαντορίνης και της Ελευσίνας.

Η αποψινή εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα του οίκου Dior.com και τους λογαριασμούς της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μόνο στην πλατφόρμα του Instagram οι ακόλουθοι της Dior ξεπερνούν τα 36 εκατομμύρια στο Facebook αγγίζουν τα 18 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα η εκδήλωση θα μεταδοθεί στον υπαίθριο χώρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και σε ανοιχτούς χώρους στο Σουφλί, το Άργος και την Καλαμάτα, προς τιμήν των Ελλήνων δημιουργών που συνεργάστηκαν με τον οίκο Dior για να σχεδιάσουν και να ράψουν την ειδική «made in Greece» συλλογή. Τα ελληνικά εργαστήρια που διατηρούν μέχρι σήμερα ανεκτίμητες τεχνικές και μεθόδους συνετέλεσαν ώστε η συλλογή να έχει και την ελληνική σφραγίδα.

