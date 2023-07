Η κρίση του κορονοϊού διαχώρισε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε δύο κατηγορίες. Όσα είχαν ήδη ενσωματώσει στις λειτουργίες τους την ψηφιακή διδασκαλία προσαρμόστηκαν γρήγορα και, επιπλέον, ανέπτυξαν νέες τεχνικές, αντιλαμβανόμενα πως το e-learning ήρθε για να μείνει. Τα υπόλοιπα προσπάθησαν όπως-όπως να καλύψουν το κενό, περιμένοντας τη στιγμή που το παλιό σύστημα θα επανερχόταν σε εφαρμογή.

Eίναι λοιπόν το e-learning η τάξη ή το αμφιθέατρο του μέλλοντος; Μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλία; Ρωτήσαμε τον κο Κύρο Δασκαλάκη, Διευθυντή Marketing του κολλεγίου BCA, ενός από τα πρωτοπόρα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης.

Κ.Δ. Μολονότι πολλές σχολές ανακάλυψαν την ψηφιακή διδασκαλία λόγω κορονοϊού, είναι λάθος να θεωρήσουμε το e-learning ως λύση ανάγκης. Η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει δυνατότητες οι οποίες απογειώνουν τη εκπαιδευτική εμπειρία. Σε έρευνα που διεξήχθη από την European University Association το 2020, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τα περισσότερα πανεπιστήμια επιβεβαίωσαν ότι έχουν σχέδια να εξερευνήσουν νέους τρόπους διδασκαλίας (92%) και να ενισχύσουν την ψηφιακή συμμετοχή (75%) και μετά την πανδημία. Το BCA, πολύ πριν τον κορονοϊό, δημιούργησε μια προηγμένη ψηφιακή πλατφόρμα με την οποία καθηγητές και φοιτητές αλληλεπιδρούν έχοντας ταυτόχρονα πρόσβαση σε πηγές δεδομένων και αξιοποιώντας τη βοήθεια ψηφιακών ακαδημαϊκών εργαλείων, που διευκολύνουν τις εργασίες και επιλύουν προβλήματα. Είναι σαν o φοιτητής να βρίσκεται σε μια ψηφιακή τάξη, ζωντανά, αλλά και όποια άλλη ώρα θελήσει, η οποία συνδέεται με την ακαδημαϊκή κοινότητα όλου του πλανήτη. Καθώς όλες οι παραδόσεις των masters βιντεοσκοπούνται και αρχειοθετούνται, μπορεί κάποιος να τις παρακολουθήσει όσες φορές θέλει, χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές παραπομπές, την ψηφιακή βιβλιογραφία, τα case studies που συνδέονται με το θέμα και πολλές άλλες δυνατότητες, που καθιστούν το e-learning ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης.

Υπάρχουν τμήματα πλήρως ψηφιακά;

Κ.Δ. Ναι, κυρίως μεταπτυχιακά, αυτά που απευθύνονται σε εργαζόμενους. Οι τίτλοι σπουδών που απονέμονται (από το πολυβραβευμένο για τις επιδόσεις του) University of West London, με το οποίο συνεργάζεται το BCA, είναι ακριβώς οι ίδιοι που απονέμονται και στους βρετανούς φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στα κεντρικό campus του Λονδίνου, αφού φυσικά επιτύχουν στις εξετάσεις, οι οποίες είναι εγκεκριμένες από την QAA (The Quality Assurance Agency for Higher Education) την Ανεξάρτητη Εποπτική Βρετανική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Τελικά το e–learning θα αντικαταστήσει τη διά ζώσης διδασκαλία;

Κ.Δ. Όχι. Η προσωπική επαφή και η αίσθηση της ομάδας που δημιουργεί είναι αναντικατάστατη. Το ίδιο και η φοιτητική ζωή, που είναι ένα σύνολο εμπειριών, διδακτικών και εξωδιδακτικών. Το BCA δίνει μεγάλη σημασία στη σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας, με συχνές επισκέψεις σε εταιρείες και με πληρωμένη πρακτική εξάσκηση σ΄ αυτές, δραστηριότητες που προφανώς δεν μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως. Όμως το e-learning, πέρα από τις αυτόνομες δυνατότητές του, δίνει και πρακτικές λύσεις, ώστε να μην χάσει το μάθημα κάποιος που για οποιονδήποτε λόγο (προσωπικό, καιρικών συνθηκών κ.λπ.) δεν μπορεί μια μέρα να έρθει στο city-campus της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ούτως ή άλλως, το e-learning οδηγεί την εκπαιδευτική εμπειρία στο μέλλον, καθώς όλο και περισσότερα επαγγέλματα θα ασκούνται μέσω ψηφιακών εφαρμογών.