Go For More: Εθνική Τράπεζα και AEGEAN επιβραβεύουν κάθε σου κράτηση εισιτηρίου!

Κάθε ταξίδι, μικρό ή μεγάλο, σηματοδοτεί μία νέα εμπειρία. Μας δίνει την ευκαιρία να χαλαρώσουμε, να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας και να ανακαλύψουμε νέους προορισμούς.

Πότε γίνεται ακόμα καλύτερο; Όταν ανταμείβεται! Η Εθνική Τράπεζα το γνωρίζει καλά αυτό, γι’ αυτό και μας δίνει όλο και περισσότερα κίνητρα για να ταξιδεύουμε. Όχι μόνοι μας, καθώς έχουμε πάντα στο πλευρό μας το Go For More.

ΕδιμβούρGo, ΛουξεμβούρGo ή ΑμβούρGo; Όπου πάει η AEGEAN, πάει και το Go For More!

Κέρδισε περισσότερα με το Go For More

Έως τις 14 Νοεμβρίου, χρησιμοποιώντας πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας για κρατήσεις εισιτηρίων της AEGEAN, κερδίζεις το 25% της αξίας των αγορών σου σε Go For More πόντους. Παράλληλα, διεκδικείς 1 από τα 10 Vouchers για την AEGEAN αξίας 1000€ το καθένα γιανα τα εξαργυρώσεις σε επόμενα ταξίδια, εντός του δικτύου της AEGEAN. Και πού ξέρεις; Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους μεγάλους τυχερούς!

Πώς λειτουργεί το Go For More;

Το Go For More επιβραβεύει κάθε αγορά που πραγματοποιείς, και με το παραπάνω! Με κάθε συναλλαγή που ολοκληρώνεις χρησιμοποιώντας τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας μέσω τηλεφώνου, app ή online (στο aegeanair.com ή στο olympicair.com) επιβραβεύεσαι με 25% της αξίας της συναλλαγής σας σε Go For More πόντους.

Είτε πρόκειται για μία σύντομη απόδραση για το τριήμερο είτε για ένα μεγαλύτερο και μακρινό ταξίδι, με το Go For More κερδίζεις περισσότερα για κάθε αγορά εισιτηρίου με την AEGEAN και την Olympic Air. Το ίδιο ισχύει για τις υπόλοιπες υπηρεσίες των εταιρειών, όπως η επιλογή θέσης, η υπηρεσία προτεραιότητας Fast Track και η προαγορά αποσκευής. Με κάθε ευρώ συναλλαγών σε οποιαδήποτε από τις πρόσθετες υπηρεσίες, συγκεντρώνεις Go For More πόντους, τους οποίους μπορείς να εξαργυρώσεις στις επόμενες περιπέτειές σου.

Το Go For More γίνεται το διαβατήριό σου, για νέες, μοναδικές εμπειρίες. Μην χάσεις την ευκαιρία, κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα!

Περισσότερες πληροφορίες στο nbg.gr.