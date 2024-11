H METRO Running Team διένυσε 4.550 «Χιλιόμετρα Προσφοράς» το 2024

Η METRO Running Team, είναι η ομάδα δρομέων της METRO που συμμετέχουν με συνέπεια στο δρομικό της κίνημα, με τον τίτλο «Χιλιόμετρα Προσφοράς», από το 2016. Εργαζόμενοι της εταιρείας από κάθε γωνιά της Ελλάδας, μαζί με τις οικογένειές τους και τους φίλους τους, συμμετέχουν σε αγώνες δρόμου για καλό σκοπό, με την εταιρεία να αναλαμβάνει το συνολικό κόστος όλων των συμμετοχών.

Μέσω της πρωτοβουλίας, η οποία δίνει αξία στη συμμετοχή και στην προσφορά, οι εργαζόμενοι, διανύουν, τρέχοντας ή περπατώντας, χιλιάδες «Χιλιόμετρα Προσφοράς» που μετατρέπονται σε δωρεές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε επιλεγμένους Φορείς, στις πόλεις διεξαγωγής των αγώνων.

Συνολικά λοιπόν, μέσα στο 2024, 1.314 εργαζόμενοι της εταιρείας με τις οικογένειές τους, συμμετείχαν σε τρεις αγώνες, διανύοντας 4.550 Χιλιόμετρα Προσφοράς.

1. 8ος Ημιμαραθώνιος Βόλου, με 169 συμμετοχές και 973 χιλιόμετρα προσφοράς

2. 18ος Διεθνής Μαραθώνιος Δρόμος «Μέγας Αλέξανδρος» Θεσσαλονίκης, με 295 συμμετοχές και 1.527 χιλιόμετρα προσφοράς

3. Race for the Cure στην Αθήνα, με 850 συμμετοχές και 2.050 χιλιόμετρα προσφοράς. Εδώ ένα βίντεο από τη συμμετοχή: linkedin.com

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, στηρίξαμε τις Άσπρες Πεταλούδες στον Βόλο, το Άσυλο του Παιδιού Θεσσαλονίκης και το Άλμα Ζωής!

Συνολικά, από το 2016 έως το 2024 οι συμμετοχές της METRO Running Team έχουν φτάσει τις 17.000, από αγώνες δρόμου σε όλη την Ελλάδα, έχοντας διανύσει συνολικά 65.000 «Χιλιόμετρα Προσφοράς», στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο, ιδρύματα και φορείς, επιστρέφοντας αξία στις τοπικές κοινωνίες!

H METRO AEBE είναι μια 100% ελληνική εταιρεία με οικογενειακή μετοχική σύνθεση. Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της, καινοτομεί εισάγοντας πρωτοπόρες πρακτικές στην ελληνική αγορά. Διαθέτει τρεις αλυσίδες καταστημάτων: τα καταστήματα χονδρικής METRO Cash & Carry, και τα καταστήματα λιανικής My market και My market Local, με συνολικά 310 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 2020, η εταιρεία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα (BEST VALUE για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) στην Κύπρο. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 11.500 εργαζόμενους, γεγονός που την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες πανελλαδικά.