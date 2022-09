Βραβεύτηκε ως Champion of International Education στα Διεθνή Βραβεία Εκπαίδευσης PIEoneer Awards2022, λαμβάνοντας τη δεύτερη παγκόσμια διάκριση “Highly commended” στην κατηγορία “OutstandingContribution to the Industry”.

Μια σπουδαία βράβευση για τη συνολική συνεισφορά της στην εκπαίδευση απέσπασε η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Καλλιόπη Ροδοπούλου στα Διεθνή Βραβεία PIEoneer Awards 2022, που διοργανώνονται ετησίως με στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν σε παγκόσμιο επίπεδο τις προσωπικότητες και τους οργανισμούς που υιοθετούν βέλτιστες και καινοτόμες πρακτικές στον χώρο της εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, η κα. Ροδοπούλου απέσπασε τη διάκριση “Highly commended” στην κατηγορία “Outstanding contribution to the Industry”, για την αφοσίωσή της στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και διεθνώς. Η εν λόγω διάκριση αντιστοιχεί στη δεύτερη θέση στη διεθνή κατάταξη, μεταξύ πλήθους υποψηφίων από διακεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως. Σημειώνεται πως τις υποψηφιότητες αξιολόγησε Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από εξέχουσες προσωπικότητες του κλάδου της εκπαίδευσης από όλον τον κόσμο.

Συνεπές στη δέσμευσή του να οδηγεί τις εξελίξεις στην εκπαίδευση, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα, συνεργάζεται με κορυφαία Διεθνή Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, για να προσφέρει στους φοιτητές του μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία για τα ελληνικά δεδομένα. Το βραβείο αυτό συνιστά το καλύτερο επισφράγισμα της διαρκούς και επίμονης προσπάθειας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου να συμβάλλει στην παροχή διεθνών πανεπιστημιακών σπουδών υψηλού επιπέδου στη χώρα μας.

Η κα. Καλλιόπη Ροδοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, ανέφερε: «Έχοντας διαχρονικά ως προτεραιότητα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας προς τους φοιτητές, τους συνεργάτες μας, αλλά και ευρύτερα προς την κοινωνία, το βραβείο αυτό αντικατοπτρίζει την αξία της αριστείας στην εκπαίδευση που πρεσβεύουμε εδώ και 40 χρόνια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους του Μητροπολιτικού Κολλεγίου που αποτελούν το πιο σημαντικό μας πλεονέκτημα για να συνεχίσουμε να υλοποιούμε το εκπαιδευτικό μας όραμα».

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη βράβευση της κας Ροδοπούλου, κάντε κλικ εδώ ή μάθετε περισσότερα για το Μητροπολιτικό Κολλέγιο στο www.mitropolitiko.edu.gr.