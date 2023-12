Το BCA College διοργανώνει την Ημερίδα “The Future of Work in the Age of AI” με θέμα τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας.

Στόχος της ημερίδας είναι να τεθούν στο δημόσιο διάλογο με τρόπο σφαιρικό, πλουραλιστικό και πολυδιάστατο τα ζητήματα του μετασχηματισμού της αγοράς εργασίας, των ευκαιριών απασχόλησης σε νέους τομείς και των δεξιοτήτων που θα απαιτούνται στο νέο εργασιακό τοπίο που θα διαμορφώσει η εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ανάμεσα στους ομιλητές θα βρίσκονται επιφανείς εκπρόσωποι της επιστήμης, της πολιτικής και του σύγχρονου επιχειρείν.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου από τις 18:30 έως τις 20:30 στις εγκαταστάσεις του BCA College (Λ. Αλεξάνδρας 205).