Lockdown έρχεται και χάος στους δρόμους της Αττικής

Η καραντίνα Νο2 έρχεται, το lockdown ισχύει από τις 06:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (07.11.2020) και οι κάτοικοι της Αττικής έχουν πάρει τους δρόμους. Μόνο που δεν κινούνται γιατί έχει παντού… κίνηση!

Η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής θυμίζει όλο και περισσότερο Χριστούγεννα. Την εποχή δηλαδή που όλοι βγαίνουμε για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Μόνο που τώρα οι κάτοικοι της Αττικής έχουν πάρει τους δρόμους για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής ενόψει lockdown.

Χαρακτηριστικό της κίνησης που έχει από το πρωί της Παρασκευής (06.11.2020) είναι το γεγονός πως λίγο πριν από τις 14:00 το μεσημέρι ήταν τέτοιο το μποτιλιάρισμα που στην Αττική οδό, από το «Δαχτυλίδι» στο Μαρούσι και προς την Ελευσίνα, τα αυτοκίνητα είναι ακινητοποιημένα.

Η ενημέρωση της Αττικής Οδού αποκαλύπτει το… μέγεθος της κίνησης

Αυξημένη κίνηση παρατηρήθηκε και το απόγευμα της Πέμπτης, λίγες ώρες αφού ανακοινώθηκε ότι πάμε σε δεύτερο lockdown.

Και είναι τέτοιος ο χαμός στους δρόμους της Αττικής, που γίναμε… θέμα ακόμη και από την ανταποκρίτρια του Guardian που tweet-αρε σχετικά!

Increased traffic all over Athens since this morning, continuing well into the day as people rush to wrap up last-minute errands before Saturday’s lockdown