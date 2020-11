Lockdown: Τι θα ισχύει για delivery και take away με τα νέα μέτρα

Οι απορίες… λύνονται για το πώς θα λειτουργούν delivery και take away τις ώρες που το lockdown γίνεται ακόμη πιο αυστηρό. Τα νέα μέτρα Χαρδαλιά και όλα όσα πρέπει να ξέρετε.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 11.11.2020, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε νέα μέτρα για όλη την Ελλάδα, με τα οποία ουσιαστικά αυστηροποιείται το lockdown που βρίσκεται ήδη σε ισχύ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε πως παρά το lockdown, οι μετακινήσεις από τις 21:00 έως και τις 05:00 το πρωί περιορίζονται ακόμη περισσότερο, αρχής γενομένης από την Παρασκευή, 13.11.2020.

Υπενθυμίζουμε πως θα επιτρέπονται μόνο οι μετακινήσεις για λόγους:

– εργασίας (με βεβαίωση εργοδότη)

– υγείας (SMS 1)

– συνοδείας κατοικίδιων ζώων σε κοντινή απόσταση από την κατοικία (SMS 6).

Ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε πως ο λόγος της αυστηροποίησης των μέτρων είναι η διαπίστωση της κυβέρνησης πως υπάρχουν περιττές μετακινήσεις που διευκολύνουν την μετάδοση του ιού. Σημειώνεται πως εξακολουθεί να απαιτείται SMS στο 13033 για μετακινήσεις για λόγους υγείας και συνοδείας κατοικίδιου ζώου.

Αυτά θα ισχύουν για delivery και take away στο αυστηρότερο lockdown

Μετά τις ανακοινώσεις, ωστόσο, υπήρξε μια σύγχυση σχετικά με το τι θα ισχύει για τα delivery και τις take away αγορές από καταστήματα που λειτουργούν ακόμη.

Πολλά… ακούστηκαν, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, για τα take away θα ισχύει το… προφανές: Ότι δηλαδή δεν θα μπορούν οι πολίτες να βγαίνουν για αγορά φαγητού -έστω take away- μετά τις 21:00 και μέχρι τις 05:00 το πρωί οπότε και θα ισχύουν τα νέα. αυστηρότερα μέτρα.

Παρόλα αυτά, εάν κάποιος βρίσκεται έξω “νόμιμα” εκείνες τις ώρες, δηλαδή για έναν από τους τρεις προαναφερθέντες λόγους (σ.σ. εργασίας, υγείας, συνοδείας κατοικιδίων) θα έχει το δικαίωμα να αγοράσει φαγητό take away.

Σε ό, τι αφορά τα delivery, θα συνεχίσουν να ισχύουν κανονικά οι παραδόσεις κατ’ οίκον, μέχρι οι επιχειρήσεις να κλείνουν αναλόγως του ωραρίου τους.