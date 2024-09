Motor Oil: Στα παλιά διυλιστήρια έχει ξεσπάσει η φωτιά, δεν απειλούνται δεξαμενές

Στο χώρο που βρίσκονται τα παλιά διυλιστήρια της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους έχει ξεσπάσει η φωτιά που έχει κινητοποιήσει την Πυροσβεστική το απόγευμα της Τρίτης (17/09/2024).

Όπως αναφέρει το korinthostv από τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στις εγκαταστάσεις της Motor Oil δεν απειλούνται έμφορτες δεξαμενές ενώ καίγεται μαζούτ σε σωληνώσεις, με τον μαύρο καπνό να έχει υποχωρήσει αισθητά.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε δεξαμενή (διαδικασία shut down), κατά την οποίο πραγματοποιείται καθαρισμός από τεχνίτες που εισέρχονται μέσα σε αυτή.

Στα διυλιστήρια έχουν σπεύσει δυο ασθενοφόρα ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται τα νοσοκομεία Θριάσιο και Κορίνθου.

Breaking: There is a large fire at Motor Oil refinery, Greece’s second biggest oil refinery, in Agioi Theodoroi. pic.twitter.com/i4FMk8K5KP