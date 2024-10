Novibet: Χρυσή Διάκριση «Marketing Campaign of the Year» στα SBC Awards της Λισαβόνας

Η Novibet συνεχίζει να κατακτά κορυφές, με το Χρυσό Βραβείο «Marketing Campaign of the Year» στα SBC Awards, τα πλέον έγκριτα βραβεία του online gaming κλάδου, να προστίθεται στη μακρά λίστα διεθνών διακρίσεων της GameTech εταιρείας.

Με αυτή τη διάκριση η Novibet ξεπέρασε τα 50 βραβεία και με οδηγό την καινοτομία και την τεχνολογική της υπεροχή έχει εδραιώσει τη θέση μεταξύ των κορυφαίων GameTech εταιρειών παγκοσμίως.

Η καμπάνια «Novibet Θέλω» ξεχώρισε την περσινή σεζόν, κερδίζοντας τις εντυπώσεις του κοινού και αναδεικνύοντας τη Novibet ως την πρώτη online gaming εταιρεία που επιβραβεύεται με βραβείο Effie. Η πρόσφατη διάκριση και σε διεθνές επίπεδο στα SBC Awards έρχεται ως επιστέγασμα της απήχησης και ευρείας αποδοχής της καμπάνιας.

Ο Χριστόφορος Μποζατζίδης, Chief Marketing Officer της Novibet, δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να λαμβάνουμε αυτό το Χρυσό Βραβείο στα SBC Awards, το οποίο αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για την παραγωγή πρωτοποριακών καμπανιών και τη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών μας.

Η καμπάνια «Novibet Θέλω» είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο συνδυάζουμε δημιουργικές ιδέες με στρατηγικές μάρκετινγκ που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην αγορά. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα μας, τους συνεργάτες μας και όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία αυτή».