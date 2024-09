SEPTEMBER FEST από τα My market με super εκπλήξεις για όλο τον μήνα!

Κάθε νέα αρχή, κάθε νέο ξεκίνημα φέτος, έχει ως αφετηρία τα My market.

Ο Σεπτέμβριος ανέκαθεν αποτελεί τον μήνα επανεκκίνησης και αναδιοργάνωσης για την επιστροφή μικρών και μεγάλων στην καθημερινότητα. Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, όλοι αναζητούν το δικό τους νέο ή διαφορετικό ξεκίνημα για μία δυναμική σεζόν γεμάτη αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Τα My market υποστηρίζουν αυτή την ανάγκη και είναι δίπλα σε όλους εκείνους που θέλουν να κάνουν μία νέα αρχή παρουσιάζοντας το SEPTEMBER FEST, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει από τις 4/9, θα διαρκέσει έως και τις 28/9 φιλοξενώντας τρεις διαφορετικές ενέργειες. Πιο συγκεκριμένα, τα fests που θα υλοποιηθούν μέσα σε αυτό το διάστημα είναι τα εξής:

September Fest Με Πλούσιο Πρωινό 4-17/9: Ανάδειξη της αξίας ενός πλούσιου και θρεπτικού πρωινού σε καθημερινή βάση, με πολλές επιλογές σε super τιμές! September Fest Για Καθαρό Σπίτι 16-21/9: Προτάσεις λύσεων για ένα πεντακάθαρο σπίτι που λάμπει, με εκπτώσεις έως και 50%! September Fest Με Plant Based Προϊόντα 23-28/9: Προβολή εναλλακτικών φυτικών επιλογών, για όσους έχουν επιλέξει τη vegan διατροφή, αλλά και για εκείνους που θέλουν να δοκιμάσουν κάτι εναλλακτικό στη διατροφή τους. Και όλα αυτά με έκπτωση 30%!

Γιατί κάθε νέο ξεκίνημα, αρχίζει με ένα καλάθι από τα My market!

Μαζί για όσα αγαπάς! #giaosaagapas

Σχετικά με τα My market:

Τα My market είναι μία αμιγώς ελληνική αλυσίδα super market με 254 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1976. Το 2021 εισήλθαν στον επιχειρηματικό χώρο των καταστημάτων της γειτονιάς, μέσω του μοντέλου franchising και την ονομασία: My market Local. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, η εταιρεία δραστηριοποιείται με συνέπεια και αξιοπιστία στην ελληνική αγορά. Τα My market συνεργάζονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές. Βασικό σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια ήταν και εξακολουθεί να είναι ο σεβασμός στον πελάτη, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών της, το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με πολλαπλούς και πολυδιάστατους τρόπους.