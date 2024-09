The Next Campeόn: Μήπως είσαι εσύ;

Συνδυάζοντας ένα σύγχρονο και καινοτόμο περιβάλλον εργασίας με ευελιξία και αμέτρητες ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη, η Campeόn Gaming παραμένει ένας κορυφαίος πόλος έλξης νέων ταλέντων στον τομέα του iGaming.

Ο 2ος κύκλος του 3μηνου προγράμματος αμειβόμενης πρακτικής άσκησης της Campeόn Gaming με τίτλο “The Next Campeόn” έχει ήδη ανοίξει και οι αιτήσεις συμμετοχής θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 27/9. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι θέσεις που είναι διαθέσιμες φέτος, θα καλυφθούν τόσο στα γραφεία της Campeόn Gaming σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και για πρώτη φορά στα νέα γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις νέες και νέους ηλικίας 20-35 ετών, που είναι απόφοιτοι ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων και θέλουν να ξεκινήσουν ή να κάνουν στροφή στην καριέρα τους στον κόσμο του iGaming. Στόχος του προγράμματος είναι να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των υποψηφίων και της αγοράς εργασίας και να προσφέρει προοπτικές ανάπτυξης, εντάσσοντας νέα ταλαντούχα στελέχη στο δυναμικό περιβάλλον της εταιρείας.

Το πρόγραμμα “The Next Campeόn” ξεχωρίζει για τον συμπεριληπτικό χαρακτήρα του, καθώς απευθύνεται τόσο σε νέους απόφοιτους που θέλουν να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας, όσο και σε όσους επιθυμούν να κάνουν μια αλλαγή στην καριέρα τους, αναπτύσσοντας νέες δεξιότητες. Επίσης, ο συμπεριληπτικός χαρακτήρας του προγράμματος ενισχύεται φέτος ακόμη περισσότερο, καθώς αυτό πραγματοποιείται πέρα από την Ελλάδα, και στην Κύπρο.

Τι περιλαμβάνει το ανταγωνιστικό πακέτο παροχών;

To πακέτο παροχών του προγράμματος είναι πραγματικά μοναδικό, ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα, με μικτό μισθό που ξεκινάει από €850, καθώς και τη δυνατότητα δωρεάν διαμονής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και Λευκωσία με καλυμμένα όλα τα λειτουργικά έξοδα, για όσους διαμένουν εκτός Αθήνας, Θεσσαλονίκης, και Λευκωσίας. Παράλληλα, η εταιρεία καλύπτει τα έξοδα για παραγγελίες φαγητών και σούπερ μάρκετ, τόσο στο γραφείο, όσο και στο σπίτι, καθώς, επίσης, και τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων με ΜΜΜ και συνδρομή σε γυμναστήριο, ενώ προσφέρει επιπλέον προνόμια στους γονείς, με την κάλυψη εξόδων των δραστηριοτήτων των παιδιών τους, αποσκοπώντας στο πολυπόθητο, για όλους, work-life balance.

Ποιους τομείς αφορά;

Οι τομείς στους οποίους θα απασχοληθούν οι νέοι Campeones εμπίπτουν στο ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων της Campeόn Gaming και σχετίζονται με technology, SEO, graphic design, project management, business intelligence, και events.

Μάθετε περισσότερα για τις 10 ανοικτές θέσεις στο: careers.campeongaming.com/internship/second-cycle/en

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησής τους, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τόσο τα soft όσο και τα hard skills τους, αξιοποιώντας τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις σε ρεαλιστικά επιχειρηματικά σενάρια.

Αποτελέσματα του 1ου κύκλου The Next Campeόn

Ο 1ος κύκλος του προγράμματος αμειβόμενης πρακτικής άσκησης “The Next Campeόn” ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιανουάριο του 2024, με το 80% των συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα να έχει ήδη ενταχθεί στο ανθρώπινο δυναμικό της Campeόn Gaming!

Μέσω των γνώσεων και της εξατομικευμένης καθοδήγησης που έλαβαν, κατά τη διάρκεια του προγράμματος πρακτικής άσκησης, οι συμμετέχοντες εξοπλίστηκαν με όλα τα απαραίτητα εφόδια για την μετέπειτα επαγγελματική πορεία τους.

Σε μια εποχή όπου το χάσμα μεταξύ των νέων ταλέντων και της αγοράς εργασίας μεγαλώνει όλο και περισσότερο, η Campeόn Gaming αποτελεί λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση, οδεύοντας προς έναν κόσμο ίσων ευκαιριών για εξέλιξη.

Αξίες όπως ο σεβασμός, η συλλογικότητα και η ομαδικότητα, είναι αυτές που την διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό, καθιερώνοντάς την ως έναν από τους κορυφαίους εργοδότες σε Ελλάδα και Κύπρο. Γι’ αυτό, η Campeόn Gaming έχει βραβευθεί 3 φορές ως Best Workplace™ Hellas, ως Best Workplace in Tech Hellas για το 2023, ενώ φέτος αναδείχθηκε και ως Best Workplace™ for Women Hellas 2024, με το 50% του ανθρώπινου δυναμικού της να αποτελείται από γυναίκες, ενώ τα τελευταία 4 χρόνια πιστοποιείται σταθερά σαν Great Place To Work™!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε το careers.campeongaming.com/internship/second-cycle/en.