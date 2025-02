TripAdvisor: Η καλύτερη παραλία στον κόσμο για το 2025 είναι ελληνική

Σε 100 και κάτι ημέρες έρχεται (το περήφιμο και ξακουστό στα πέρατα της γης) ελληνικό καλοκαίρι- το TripAdvisor βρίσκεται ήδη σε καλοκαιρινό mood καθώς δημοσίευσε την ετήσια λίστα του με τις καλύτερες παραλίες για το 2025.

Η ευχάριστη έκπληξη για φέτος, είναι πως στην κορυφή της λίστας του TripAdvisor φιγουράρει μια ελληνική παραλία που φημίζεται για τη ροζ απόχρωση της άμμου και είναι μέρος του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura- η παραλία Ελαφονήσι στα Χανιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Travellers’ Choice Awards: Best of the Best Beaches for 2025, παρουσιάζει τις αγαπημένες παραλίες των κριτικών του Tripadvisor, βάσει μιας «ολοκληρωμένης ανάλυσης του συνόλου των κριτικών του TripAdvisor».

Στην παγκόσμια κατάταξη ακολουθούν η Banana Beach στην Ταϊλάνδη, η Eagle Beach στην Αρούμπα, η Siesta Beach στη Φλόριντα και η Praia da Falésia στην Πορτογαλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αυστραλία υποχώρησε στη 15η θέση με το Manly Beach.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, κορυφαία παραλία είναι το Weymouth Beach.