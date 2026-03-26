Πεύκη: Σήμερα η επιχείρηση εξουδετέρωσης της οβίδας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που βρήκαν παιδιά σε οικοδομή

Σοκαρισμένοι είναι ακόμα οι κάτοικοι στην περιοχή της Πεύκης όταν χθες (25.03.2026) αργά το απόγευμα εντοπίστηκε από παιδιά μια οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε ανεγειρόμενη οικοδομή.

Το σημείο όπου βρέθηκε η οβίδα στην Πεύκη έχει αποκλειστεί, ενώ αναμένεται σήμερα Πέμπτη (26.03.2026) κλιμάκιο πυροτεχνουργών του Στρατού για να απομακρύνει το εκρηκτικό υλικό.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου στο Orange Press Agency, την ανακάλυψαν παιδιά την ώρα που έπαιζαν σε παρακείμενο οικόπεδο. Μάλιστα, επειδή οι γονείς τους αρχικά δεν τα πίστευαν, κατά την ίδια πηγή, τα παιδιά φαίνεται ότι μετέφεραν την οβίδα στα χέρια για να την επιδείξουν (!), αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο ατυχήματος.

«Πάμε να ανάψουμε κερί στην εκκλησία», έλεγαν οι γονείς.

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στο Orange Press Agency τις στιγμές αγωνίας που έζησαν γονείς και γείτονες:

«Γύρω στις πέντε η ώρα βρήκανε κάποια παιδιά μια οβίδα εκατό μέτρα πιο κάτω. Την φέρανε εδώ πέρα και την, την ακουμπήσανε εδώ πέρα. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Παίζανε τα παιδιά σε ένα χωράφι νομίζω ήτανε και απλά την, επειδή οι γονείς τους δεν τους πίστευαν τα παιδιά, την έφεραν εδώ πέρα που ήταν και οι γονείς και αυτό. Ήτανε χωμένη μέσα στο έδαφος και αυτό. Τη βρήκαν τα παιδιά όπως παίζανε. Νομίζω πρέπει να υπήρχε ανησυχία ειδικά από τους γονείς. Γιατί και οι γονείς μετά λέγανε πάμε να ανάψουμε κεριά στην εκκλησία και τα λοιπά. Ε, εντάξει, τρόμαξα. Από εκεί περνάω κάθε μέρα».

Λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Σαλαμίνος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, με την αστυνομία να προχωρά σε αποκλεισμό του σημείου. Ο χώρος όπου βρέθηκε το πυρομαχικό έχει περιφραχθεί με κορδέλες, ενώ έχει διακοπεί η διέλευση πεζών και οχημάτων στην οδό Δημοκρατίας, από το ύψος της οδού Σαλαμίνος έως και την αρχή του δρόμου.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονται στο σημείο καλούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν προληπτικά και να αποφύγουν τη στάθμευση οχημάτων στην περιοχή, ώστε να διευκολυνθεί η επιχείρηση.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί οργανωμένη επιχείρηση απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης της οβίδας από εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήμα Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς.

Οι αρχές τονίζουν ότι, παρά την αναστάτωση, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους κατοίκους, εφόσον τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Ωστόσο, η επιχείρηση θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική και αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες.