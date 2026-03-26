Άγιος Παντελεήμονας: Σε σοβαρή κατάσταση 58χρονος μετά από συμπλοκή – Συνελήφθη 48χρονος

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» και πλέον νοσηλεύεται
Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (26.03.2026) στον Άγιο Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και βαριά τραυματισμένος ένας 58χρονος.

Η συμπλοκή έγινε γύρω στις 10:00 το βράδυ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν –κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο- ένας 58χρονος και ένας 48χρονος ξεκίνησε να λογομαχούν και πιάστηκαν στα χέρια.

Από το επεισόδιο, τραυματίστηκε σοβαρά ο 58χρονος ο οποίος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Ελπίς.

Η αστυνομία εξαπέλυσε αμέσως ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του και λίγη ώρα μετά συνέλαβε τον 48χρονο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

