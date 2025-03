WORLD PASS powered by Telekom: Μία μοναδική εμπειρία τεχνολογίας στην Κρακοβία για δύο ελληνικές startups

Η COSMOTE, αποτελώντας μέλος του Ομίλου Telekom, ενός από τους κορυφαίους ομίλους τηλεπικοινωνιών διεθνώς, έδωσε την ευκαιρία σε δύο ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να ζήσουν μια μοναδική τεχνολογική εμπειρία. Στο πλαίσιο του WORLD PASS powered by Telekom, οι εκπρόσωποι των startups ταξίδεψαν στην Κρακοβία, όπου επισκέφτηκαν ένα από τα κορυφαία Τech Incubator Centers παγκοσμίως, το Ηubraum της Τelekom. Εκεί, παρακολούθησαν διαλέξεις για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη χρηματοδότηση, εμβαθύνανε σε καινοτόμες τεχνολογίες και έλαβαν εξειδικευμένη γνώση για το πώς αναπτύσσεται μία startup.

Hubraum: Ένα από τα κορυφαία Tech Incubator Centera παγκοσμίως

Το Hubraum είναι το Tech Incubator Center της Telekom, που δραστηριοποιείται στην Κρακοβία και το Βερολίνο. Ιδρύθηκε το 2012, με γνώμονα την υποστήριξη διαφόρων νεοφυών επιχειρήσεων – των λεγόμενων startups. Μεταξύ άλλων, παρέχει χρηματοδότηση, mentoring και πρόσβαση στο δίκτυο της Telekom.

Όπως κάθε Tech Incubator Center, έτσι και το Hubraum είναι μία εξειδικευμένη δομή που αποσκοπεί στην ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων, μέσω της παροχής οικονομικών πόρων, υπηρεσιών υποστήριξης, της πρόσβασης σε ευκαιρίες δικτύωσης και χρηματοδότησης, καθώς και της βοήθειας ως προς την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Εκπρόσωποι των δύο νικητριών startups του WORLD PASS powered by Telekom είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το campus της Κρακοβίας, μία υπερσύγχρονη μονάδα, εξοπλισμένη με χώρους γραφείων, υποδομές edge computing, χώρους VR & AR, laser cutters και πολλές ακόμα προηγμένες τεχνολογίες.

Μία καινοτόμα εμπειρία μάθησης και εξέλιξης

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, εύρεση και μελέτη συμπεριφοράς πελατών, τεχνικές UX research και Α/Β testing, δοκιμές χρηστικότητας (usability testing), ομιλίες από έμπειρα στελέχη και παρουσίαση case studies. Με έμφαση στις πλέον καινοτόμες πρακτικές της αγοράς, οι εκπρόσωποι των δύο startups, κατά την διάρκεια της παρουσίας τους στο Hubraum, αποκόμισαν ανεκτίμητες γνώσεις για την εξέλιξη των επιχειρήσεών τους.

Αντιστοίχως, ο θεματικός άξονας με τίτλο «Opportunities that Telekom can bring: AI, 5G APIs, IoT tech capabilities» εμβάθυνε στις τεχνολογίες του παρόντος και του μέλλοντος, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα 5G APIs και το Internet of Things, καθώς και στη δυνατότητα αξιοποίησης και εμπορευματοποίησής τους, τόσο σε συνεργασία με την Telekom, όσο και με τη χρήση των πολύτιμων εργαλείων που προσφέρει το Hubraum.

Οι δυνατότητες που ανοίγονται για τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την Telekom δε σταματούν εδώ. Οι εκπρόσωποι των νικητριών startups είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν πάνω στην προσέλκυση κεφαλαίων από επενδυτές, μέσω της παρουσίασης με θέμα «A general guide on raising venture capital financing». Στόχος της η εμβάθυνση στον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων των επενδυτών, αλλά και ο εντοπισμός των συνήθων λαθών από πλευράς των startups, που οδηγούν σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Επαγγελματική δικτύωση και πολιτισμική εξερεύνηση στην Κρακοβία

Στο στάδιο του pitching, οι εκπρόσωποι των δύο νικητριών startups του WORLD PASS powered by Telekom, Founderhood και Run4More, παρουσίασαν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και έλαβαν πολύτιμο feedback, προτού η εμπειρία τους στο Hubraum κορυφωθεί με ένα δυναμικό networking event. Εκεί, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις, μοιράστηκαν σκέψεις για τα projects τους και απέκτησαν πολύτιμες επαγγελματικές επαφές.

Πέραν, όμως, της επιχειρηματικής διάστασης, το ταξίδι στην γραφική Κρακοβία αποτέλεσε και μια μοναδική ευκαιρία για εξερεύνηση. Οι νικητές του WORLD PASS powered by Telekom περιηγήθηκαν στο ιστορικό κέντρο της πόλης, επισκέφθηκαν εμβληματικά αξιοθέατα, όπως το Κάστρο Wawel και το Αλατωρυχείο Wieliczka, ενώ απόλαυσαν γεύσεις της παραδοσιακής πολωνικής κουζίνας.

Έτσι, το WORLD PASS powered by Telekom συνδύασε με επιτυχία την έμφαση στην καινοτομία με τη γνωριμία με έναν νέο πολιτισμό, προσφέροντας μια εμπειρία γεμάτη νέες γνώσεις, αστείρευτη έμπνευση και αξέχαστες στιγμές.

Telekom: ένας παγκόσμιος όμιλος τηλεπικοινωνιών

Ως ένας από τους κορυφαίους ομίλους τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και με πολύ ισχυρή παρουσία στην Αμερική, η Telekom βρίσκει συνεχώς τρόπους να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Πρόσφατα, μάλιστα, είχε ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στο Mobile World Congress της Βαρκελώνης. Με κεντρικό μήνυμα «Διαμορφώνοντας την τεχνολογία για όλους» («Shaping Technology for All»), η Telekom παρουσίασε καινοτομίες στη συνδεσιμότητα και τις ψηφιακές εφαρμογές, ενώ ανέδειξε τις τεχνολογίες AI τόσο για τους πελάτες της, όσο και για τα τηλεπικοινωνιακά της δίκτυα.

Η Telekom έχει περίπου 200.000 εργαζόμενους σε όλον τον κόσμο και παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες. Το brand «Telekom», αποτελεί το πολυτιμότερο brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και το κορυφαίο brand στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη μελέτη “Brand Finance Global 500”, που δημοσιεύτηκε από το βρετανικό ινστιτούτο έρευνας αγοράς Brand Finance. Η «Telekom» βρίσκεται στην ενδέκατη θέση ανάμεσα στα πολυτιμότερα brands στον κόσμο, αποτελώντας τη μοναδική ευρωπαϊκή εταιρεία στο top 20 της παγκόσμιας κατάταξης.