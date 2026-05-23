Ελλάδα

Iron Maiden vs Metallica: Το Αστεροσκοπείο θα μετρήσει ποιο από τα δύο συγκροτήματα έκαναν τον μεγαλύτερο «σεισμό» στο ΟΑΚΑ

Το ποια μέταλ συναυλία θα ταρακουνήσει περισσότερο, διερευνούν οι επιστήμονες
Iron Maiden vs Metallica: Το Αστεροσκοπείο θα μετρήσει ποιο από τα δύο συγκροτήματα έκαναν τον μεγαλύτερο «σεισμό» στο ΟΑΚΑ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οι συναυλίες των Metallica και Iron Maiden στο ΟΑΚΑ δεν έχουν ξεσηκώσει μόνο χιλιάδες φαν της μέταλ μουσικής, αλλά τραβούν και το ενδιαφέρον των επιστημόνων. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολουθεί τις μικροδονήσεις που δημιουργεί το κοινό στις μεγάλες συναυλίες, θέλοντας να δει πώς αντιδρά το έδαφος όταν χιλιάδες άνθρωποι τραγουδούν και χοροπηδούν ταυτόχρονα.

Μετά τη συναυλία των Metallica στις 9 Μαΐου, οι μετρήσεις συνεχίζονται και στη μεγάλη εμφάνιση των Iron Maiden το Σάββατο 23.05.2026, με σκοπό να δουν ποιο συγκρότημα θα ταρακουνήσει περισσότερο το ΟΑΚΑ.

Οι ειδικοί θέλουν να συγκρίνουν τη σεισμική δραστηριότητα και τις μικροδονήσεις που προκαλεί το κοινό στις δύο μεγαλύτερες heavy metal βραδιές της χρονιάς στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου

«ΟΤΑΝ ΤΟ HEAVY METAL ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ
ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ… (ΜΕΡΟΣ 2o)
Μετά την παρακολούθηση της συναυλίας των Metallica, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών συνεχίζει και σήμερα τη σεισμολογική καταγραφή στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ), αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Iron Maiden!
Στόχος είναι να συγκριθεί η σεισμική απόκριση και η μικροδόνηση που προκαλείται από το κοινό σε δύο από τις μεγαλύτερες heavy metal συναυλίες της χρονιάς στην Ελλάδα.

Η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο:
Realtime Seismic Monitoring
https://orfeus.gein.noa.gr/realtime/

Ευχαριστούμε για την φιλοξενία τους
Polias Runners
Τελικά… ποιο κοινό θα κάνει
περισσότερο «θόρυβο»;

Οι Metallica ή οι Iron Maiden;»

 

Δείτε εδώ την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο: https://orfeus.gein.noa.gr/realtime/

Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια και σε άλλες τεράστιες συναυλίες στο εξωτερικό. Οι επιστήμονες αποκαλούν αυτές τις μικρές δονήσεις «concert quakes», δηλαδή «σεισμούς συναυλιών», καθώς η ενέργεια και ο παλμός του κόσμου μπορούν να δημιουργήσουν ασθενείς αλλά μετρήσιμες σεισμικές κινήσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
351
274
132
122
96
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Από το 1995 απασχολεί τις αρχές ο «Τίτι» που απείλησε αστυνομικούς στο Μικρολίμανο και πυροβολήθηκε - Φωτογραφίες από τον βαρύ οπλισμό του
Ξεπερνούν τα 73 χρόνια οι ποινές που εκκρεμούν σε βάρος του - Υποβλήθηκε σε χειρουργείο και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του «Αττικόν» - Βαρύ και «σκοτεινό» το ποινικό μητρώο του
Ο 42χρονος «Τίτι» και οι χειροβομβίδες που βρέθηκαν στην κατοχή του
19
Newsit logo
Newsit logo