Iron Maiden vs Metallica: Το Αστεροσκοπείο θα μετρήσει ποιο από τα δύο συγκροτήματα έκαναν τον μεγαλύτερο «σεισμό» στο ΟΑΚΑ

Οι συναυλίες των Metallica και Iron Maiden στο ΟΑΚΑ δεν έχουν ξεσηκώσει μόνο χιλιάδες φαν της μέταλ μουσικής, αλλά τραβούν και το ενδιαφέρον των επιστημόνων. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολουθεί τις μικροδονήσεις που δημιουργεί το κοινό στις μεγάλες συναυλίες, θέλοντας να δει πώς αντιδρά το έδαφος όταν χιλιάδες άνθρωποι τραγουδούν και χοροπηδούν ταυτόχρονα.

Μετά τη συναυλία των Metallica στις 9 Μαΐου, οι μετρήσεις συνεχίζονται και στη μεγάλη εμφάνιση των Iron Maiden το Σάββατο 23.05.2026, με σκοπό να δουν ποιο συγκρότημα θα ταρακουνήσει περισσότερο το ΟΑΚΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ειδικοί θέλουν να συγκρίνουν τη σεισμική δραστηριότητα και τις μικροδονήσεις που προκαλεί το κοινό στις δύο μεγαλύτερες heavy metal βραδιές της χρονιάς στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου

«ΟΤΑΝ ΤΟ HEAVY METAL ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ

ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ… (ΜΕΡΟΣ 2o)

Μετά την παρακολούθηση της συναυλίας των Metallica, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών συνεχίζει και σήμερα τη σεισμολογική καταγραφή στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ), αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Iron Maiden!

Στόχος είναι να συγκριθεί η σεισμική απόκριση και η μικροδόνηση που προκαλείται από το κοινό σε δύο από τις μεγαλύτερες heavy metal συναυλίες της χρονιάς στην Ελλάδα.

Η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο:

Realtime Seismic Monitoring

https://orfeus.gein.noa.gr/realtime/

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευχαριστούμε για την φιλοξενία τους

Polias Runners

Τελικά… ποιο κοινό θα κάνει

περισσότερο «θόρυβο»;

Οι Metallica ή οι Iron Maiden;»

Δείτε εδώ την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο: https://orfeus.gein.noa.gr/realtime/

Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια και σε άλλες τεράστιες συναυλίες στο εξωτερικό. Οι επιστήμονες αποκαλούν αυτές τις μικρές δονήσεις «concert quakes», δηλαδή «σεισμούς συναυλιών», καθώς η ενέργεια και ο παλμός του κόσμου μπορούν να δημιουργήσουν ασθενείς αλλά μετρήσιμες σεισμικές κινήσεις.