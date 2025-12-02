Αδιανόητο τροχαίο στην Ανάβυσσο: Μηχανή έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο και έμεινε «όρθια»

Ένα τρομακτικό και ταυτόχρονα ασυνήθιστο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, Τρίτη (2/12/2025), έξω από τον Σκλαβενίτη, στην Ανάβυσσο, που τράβηξε την προσοχή των περαστικών για ένα συγκεκριμένο λόγο.

Το τροχαίο στην Ανάβυσσο συνέβη όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μοτοσυκλέτα «καρφώθηκε» πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Οι φωτογραφίες από το σημείο μαρτυρούν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, με εμφανείς υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα.

Το πιο περίεργο όμως, δεν ήταν ότι έγινε ένα τροχαίο, αλλά το γεγονός ότι η μοτοσυκλέτα παρέμεινε όρθια μετά την πρόσκρουση, σφηνωμένη στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου. Το θέαμα αυτό τράβηξε τα βλέμματα και προκάλεσε την περιέργεια των περαστικών.

Ευτυχώς ο οδηγός της μηχανής, δεν τραυματίστηκε και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται ακόμα από την Τροχαία.