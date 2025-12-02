Ελλάδα

Αδιανόητο τροχαίο στην Ανάβυσσο: Μηχανή έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο και έμεινε «όρθια»

Ο οδηγός της μηχανής δεν τραυματίστηκε και οι συνθήκες του ατυχήματος είναι υπό διερεύνηση
τροχαίο
Η μηχανή που σφήνωσε στο αμάξι / φωτό notia.gr

Ένα τρομακτικό και ταυτόχρονα ασυνήθιστο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, Τρίτη (2/12/2025), έξω από τον Σκλαβενίτη, στην Ανάβυσσο, που τράβηξε την προσοχή των περαστικών για ένα συγκεκριμένο λόγο.

Το τροχαίο στην Ανάβυσσο συνέβη όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μοτοσυκλέτα «καρφώθηκε» πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Οι φωτογραφίες από το σημείο μαρτυρούν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, με εμφανείς υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα. 

Το πιο περίεργο όμως, δεν ήταν ότι έγινε ένα τροχαίο, αλλά το γεγονός ότι η μοτοσυκλέτα παρέμεινε όρθια μετά την πρόσκρουση, σφηνωμένη στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου. Το θέαμα αυτό τράβηξε τα βλέμματα και προκάλεσε την περιέργεια των περαστικών.

τροχαιο
φωτό notia.gr

Ευτυχώς ο οδηγός της μηχανής, δεν τραυματίστηκε και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται ακόμα από την Τροχαία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
89
82
72
71
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo