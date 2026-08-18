Ελλάδα

Αδιανόητο βίντεο με ηλικιωμένη να οδηγεί ανάποδα στην Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος της Μαγούλας

Μοτοσικλετιστής κατέγραψε την πορεία του αυτοκινήτου στην εθνική και ανέβασε το βίντεο στο instagram
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Η στιγμή που το αυτοκίνητο κινείται ανάποδα στην Αθηνών Κορίνθου
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Ανησυχία προκαλεί βίντεο που ανέβασε μοτοσικλετιστής στα social media και δείχνει μία μαύρη Mercedes να κινείται ανάποδα στην Αθηνών – Κορίνθου, με την οδηγό να είναι μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Το επικίνδυνο περιστατικό με την ηλικιωμένη συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, περίπου στις 13:45, κοντά στην έξοδο της Μαγούλας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Όπως μπορούμε να δούμε στο βίντεο, ένα μαύρο Mercedes κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από τα υπόλοιπα οχήματα, με τους διερχόμενους οδηγούς να βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο είχε μπει στο ρεύμα κυκλοφορίας με αντίθετη κατεύθυνση.

Δεν έχει γίνει γνωστό για πόση ώρα κινούταν ανάποδα η οδηγός, ωστόσο οι Αρχές αναζητούν τον οδηγό για περισσότερες πληροφορίες.

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