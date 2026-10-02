Ελλάδα

Καιρός: Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Δεν θα γίνουν τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη

Η κατάσταση θα επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και την ένταση των ανέμων στις θαλάσσιες περιοχές
Απαγορευτικό απόπλου
Απαγορευτικό απόπλου / EUROKINISSI / Φωτογραφία Θανάσης Δημόπουλος
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Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου. Αιτία, είναι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή στις 7 μ.μ. της Παρασκευής (02.10.2026), εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών διατηρείται το απαγορευτικό απόπλου από τα συγκεκριμένα λιμάνια, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο (03.10.2026) να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Η κατάσταση θα επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και την ένταση των ανέμων στις θαλάσσιες περιοχές.

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