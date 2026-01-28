Ελλάδα

Άδωνις Γεωργιάδης για το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Οι δύο τραυματίες μπορούν να επιστρέψουν και ο τρίτος είναι πολυτραυματίας

«Το ένα παιδί ως εκ θαύματος δεν έχει τίποτα, το άλλο έχει κάποια κατάγματα και το τρίτο είναι πολυτραυματίας αλλά όχι σε σοβαρή κατάσταση»
Τροχαίο με φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Συντρίμμια από το τροχαίο με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Για την κατάσταση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας μετά το τροχαίο δυστύχημα με τους επτά νεκρούς χθες Τρίτη (27.1.26), μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 το πρωί της Τετάρτης.

«Το ένα παιδί ως εκ θαύματος δεν έχει τίποτα, το άλλο έχει κάποια κατάγματα και το τρίτο είναι πολυτραυματίας αλλά όχι σε σοβαρή κατάσταση», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης με τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Όπως είπε, ο πολυτραυματίας φέρει τραύματα στον αυχένα και στη σπονδυλική στήλη, χωρίς ωστόσο να απειλείται η ζωή του.

 

Όσον αφορά στη μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα, ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε πως οι δύο πρώτοι μπορούν να ταξιδέψουν με το αεροπλάνο της γραμμής, όπως είπε χαρακτηριστικά, καθώς η υγεία τους το επιτρέπει.

Όσον αφορά τον πολυτραυματία, ωστόσο, θα πρέπει προτού μετακινηθεί, με ειδικό αεροσκάφος που θα στείλει η χώρα μας στη Ρουμανία, να δώσουν έγκριση οι γιατροί που παρακολουθούν την κατάστασή του.

«Δεν πρόκειται να απειληθεί η ζωή του, ωστόσο δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε το ενδεχόμενο να υποστεί περαιτέρω βλάβες σε τυχόν μετακίνηση», είπε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
115
88
57
55
50
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η έλλειψη ανιχνευτών και το υπόγειο της Βιολάντα που μετατράπηκε σε «βόμβα» προπανίου προκαλώντας την φονική έκρηξη
Από τα συστήματα ασφαλείας το μόνο που λειτούργησε ήταν η βαλβίδα φλόγας, που ουσιαστικά έκοψε το δρόμο στις φλόγες και δεν έφτασαν στις δεξαμενές προπανίου
Εργοστάσιο
Το σημείο «μηδέν» της διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο Βιολάντα που οδήγησε στον θάνατο τις 5 εργάτριες – Στον εισαγγελέα σήμερα οι συλληφθέντες
Η εκτεταμένη διαρροή είχε ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας προπανίου, το οποίο ανεφλέγη πιθανότατα από σπινθήρα, προκαλώντας την ισχυρή έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες
Εικόνα από drone πάνω από το κατεστραμμένο τμήμα του εργοστασίου ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ 10
Newsit logo
Newsit logo