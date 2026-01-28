Άδωνις Γεωργιάδης για το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Οι δύο τραυματίες μπορούν να επιστρέψουν και ο τρίτος είναι πολυτραυματίας

Για την κατάσταση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας μετά το τροχαίο δυστύχημα με τους επτά νεκρούς χθες Τρίτη (27.1.26), μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 το πρωί της Τετάρτης.

«Το ένα παιδί ως εκ θαύματος δεν έχει τίποτα, το άλλο έχει κάποια κατάγματα και το τρίτο είναι πολυτραυματίας αλλά όχι σε σοβαρή κατάσταση», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης με τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Όπως είπε, ο πολυτραυματίας φέρει τραύματα στον αυχένα και στη σπονδυλική στήλη, χωρίς ωστόσο να απειλείται η ζωή του.

Όσον αφορά στη μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα, ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε πως οι δύο πρώτοι μπορούν να ταξιδέψουν με το αεροπλάνο της γραμμής, όπως είπε χαρακτηριστικά, καθώς η υγεία τους το επιτρέπει.

Όσον αφορά τον πολυτραυματία, ωστόσο, θα πρέπει προτού μετακινηθεί, με ειδικό αεροσκάφος που θα στείλει η χώρα μας στη Ρουμανία, να δώσουν έγκριση οι γιατροί που παρακολουθούν την κατάστασή του.

«Δεν πρόκειται να απειληθεί η ζωή του, ωστόσο δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε το ενδεχόμενο να υποστεί περαιτέρω βλάβες σε τυχόν μετακίνηση», είπε.