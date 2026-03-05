Aegean Airlines: Ακόμα δύο ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού, σήμερα από Ντουμπάι και αύριο από Ομάν

Σε ακόμα δύο πτήσεις επαναπατρισμού θα προχωρήσει η Aegean Aiarlines εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με μία να φτάνει σήμερα (5/3/2026) στην Αθήνα από το Ντουμπάι και άλλη μία αύριο (6/3/2026) από το Ομάν.

Χθες μάλιστα η Aegean Airllines έκανε την πρώτη πτήση επαναπατρισμού από το Ομάν προς την Αθήνα, με 93 Έλληνες να επιστρέφουν στα σπίτια τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της η Aegean Airlines αναφέρει ότι: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εξωτερικών, πραγματοποιήσαμε εχθές την πρώτη πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, ταξίδεψαν εχθές, Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, με ειδική πτήση από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μουσκάτ στο Ομάν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών θα πραγματοποιήσουμε ακόμα δύο πτήσεις επαναπατρισμού προς την Αθήνα. Σήμερα, 5 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί πτήση από το Ντουμπάι και αύριο, 6 Μαρτίου, από το Μουσκάτ (Ομάν), προκειμένου να μεταφερθούν Έλληνες πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στην Ελλάδα.

Διευκρινίζεται ότι, καθώς οι συγκεκριμένες πτήσεις πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν είναι δυνατή η κράτηση μέσω της AEGEAN. Οι Έλληνες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή θα πρέπει να απευθύνονται στις αντίστοιχες Πρεσβείες και στις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας και να δηλώνουν τα στοιχεία τους στη φόρμα εγγραφής Ελλήνων Πολιτών.

Οι ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού, αλλά και όποιες αντίστοιχες πτήσεις προγραμματιστούν τις επόμενες ημέρες, πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο εφόσον πληρούνται όλες οι συνθήκες ασφαλείας και κατόπιν αδειοδότησης από τις Αρμόδιες Αρχές».