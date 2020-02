Τα νέα αεροπλάνα του στόλου της, τρία Airbus A320neo παρουσίασε η Aegean Airlines, σε μια εντυπωσιακή τελετή, παρουσία και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι τα τρία πρώτα αεροπλάνα νέας γενιάς, από τα συνολικά 46 που έχει παραγγείλει η εταιρία.

«Σήμερα είναι μια φωτεινή ημέρα για τον κόσμο των επιχειρήσεων. Μία ελληνική εταιρία προχωρεί στην μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που έγινε ποτέ στον τομέα των αερομεταφορών» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο χαιρετισμό του στην εκδήλωση της Aegean που έγινε στην τεχνική βάση της εταιρίας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

«Θα στηρίξουμε κάθε τολμηρή πρωτοβουλία και θα προικοδοτήσουμε τη χώρα με υποδομές και δίκτυα αιχμής, που θα διευκολύνουν παρόμοια εγχειρήματα» σημείωσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας πως «η Aegean συνδυάζει το όραμα με το ρεαλισμό, ενώ πετάει στους αιθέρες αποδεικνύει ότι πατάει σταθερά και στη γη. Είναι κάτι που χρειάζεται η χώρα, ειδικά από τις ελληνικές επιχειρήσεις».

«Είμαι υπερήφανος γιατί σήμερα με πλατφόρμα τα νέα αεροσκάφη ξεκινά ένας νέος κύκλος δημιουργίας νέων υπηρεσιών, με ακόμα περισσότερη καινοτομία, για εσάς τους επιβάτες μας. Για την Aegean η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί το πέρασμα σε μία νέα εποχή. Μία αφετηρία εξέλιξης και ανάπτυξης σε όλους τους τομείς. Ένα μεγάλο βήμα για περισσότερα για την Aegean και θέλουμε να πιστεύουμε και για τη χώρα. Σήμερα η ιστορία μας συναντά το μέλλον μας και γίνεται ισχυρό εφόδιο για ακόμη μεγαλύτερη εξέλιξη και ανάπτυξη» δήλωσε ο πρόεδρος της Aegean, Ε. Βασιλάκης.

«Σήμερα είμαστε εδώ για να καλωσορίσουμε το αύριο. Με προσήλωση στην εξέλιξη και γνώμονα τον άνθρωπο, τους επιβάτες μας και φυσικά τους ανθρώπους μας. Με αφετηρία το 2020 και για τα επόμενα 6 χρόνια θα επενδύουμε περισσότερα από 500 εκ. δολάρια το χρόνο σε επέκταση και εκσυγχρονισμό του στόλου μας. Για να συνεχίζουμε να κάνουμε κάθε μέρα πραγματικότητα το όραμα και την αποστολή μας: Να σας ταξιδεύουμε με ασφάλεια. Με επίκεντρο τις ανάγκες σας», επεσήμανε ο CEO της εταιρίας, Δημήτρης Γερογιάννης.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε και ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ. «Χαίρομαι που μαζί με τον πρωθυπουργό γιορτάζουμε την παράδοση του πρώτου αεροπλάνου A320neo στην Aegean», έγραψε μεταξύ άλλων στο twitter.

