Ελλάδα

AEGEAN: Επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς Ισραήλ, Ιράκ, Λίβανο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία

Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις τρέχουσες συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση
Στιγμιότυπο από το αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Αεροπλάνο της AEGEAN / Eurokinissi

Σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων προχώρησε η AEGEAN από και προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ, του Λιβάνου, του Ιράκ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα η AEGEAN ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή (06.03.2026) για τη Μέση Ανατολή:

  • Οι πτήσεις από και προς το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Μαρτίου 2026
  • Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 19ης Μαρτίου 2026
  • Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 20ης Μαρτίου 2026
  • Οι πτήσεις από και προς τη Βηρυτό, το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Μαρτίου 2026

Στο link μπορείτε να βρείτε αναλυτικό πίνακα με τις επιπλέον πτήσεις που ακυρώθηκαν.

Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις τρέχουσες συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση.

Δείτε εδώ όλα όσα συνέβησαν μέχρι τώρα στον πόλεμο του Ιράν

Υπενθυμίζεται ότι ο πόλεμος έχει μπει στην 7η ημέρα του με τις χώρες του Κόλπου αλλά και άλλες περιοχές να ζουν τον απόλυτο τρόμο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
219
156
87
56
49
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
FT: Γιώργος Προκοπίου, ο Έλληνας εφοπλιστής που δεν λογαριάζει τους πυραύλους και τα drones στα Στενά του Ορμούζ
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενώ η πλειονότητα των πλοιοκτητών αποφεύγει τα Στενά του Ορμούζ εξαιτίας της σύγκρουσης με το Ιράν, η ναυτιλιακή εταιρεία Dynacom Tankers του Έλληνα εφοπλιστή συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον κρίσιμο αυτό θαλάσσιο διάδρομο
Ο Έλληνας εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου 9
Newsit logo
Newsit logo