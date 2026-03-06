Μπαράζ βομβαρδισμών στη Μέση Ανατολή – Tραμπ: Δεν έχω πρόβλημα το Ιράν να έχει ξανά θρησκευτικό ηγέτη, αρκεί να μας φέρεται καλά

Ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο έδεσε στο λιμάνι του Κότσι, αντιμετωπίζοντας τεχνικά προβλήματα

Ένα πολεμικό πλοίο του Ιράν αγκυροβόλησε στο λιμάνι Κότσι της νοτιοδυτικής Ινδίας, ανέφερε σήμερα μια κυβερνητική πηγή από το Νέο Δελχί, λίγες ημέρες αφότου ένα αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε μια ιρανική φρεγάτα ενώ ένα τρίτο ιρανικό πολεμικό πλοίο έδεσε στη Σρι Λάνκα.

Το «IRIS Lavan» αγκυροβόλησε στο Κότσι στις 4 Μαρτίου και το πλήρωμά του, συνολικά 183 ναυτικοί, φιλοξενείται προσωρινά στις ναυτικές εγκαταστάσεις του Κότσι, ανέφερε η πηγή.

Όπως και η φρεγάτα IRIS Dena που βυθίστηκε την Τετάρτη στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα, το IRIS Lavan είχε πάρει μέρος σε μια επίδειξη ναυτικών δυνάμεων στα ανοιχτά του Βισαχαπατνάμ της Ινδίας.

«Λίγες ημέρες πριν από το συμβάν του IRIS Dena» στα νότια της Σρι Λάνκα, στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν είχε ζητήσει από την Ινδία να επιτρέψει να αγκυροβολήσει σε λιμάνι της το IRIS Lavan, επειδή αντιμετώπιζε τεχνικά προβλήματα. Η άδεια δόθηκε την 1η Μαρτίου, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Την Πέμπτη αποβιβάστηκε στη Σρι Λάνκα το πλήρωμα του ιρανικού πολεμικού πλοίου IRIS Bushehr και φιλοξενείται σε ένα στρατόπεδο κοντά στο Κολόμπο. Το πλοίο ανέφερε ότι αντιμετώπιζε μηχανολογικά προβλήματα και ζήτησε να προσεγγίσει σε λιμάνι, αφού το έπληξε μια αμερικανική τορπίλη.