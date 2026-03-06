Μπαράζ βομβαρδισμών στη Μέση Ανατολή – Tραμπ: Δεν έχω πρόβλημα το Ιράν να έχει ξανά θρησκευτικό ηγέτη, αρκεί να μας φέρεται καλά

Η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει στο «κόκκινο», με τις συγκρούσεις να κλιμακώνονται και τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται καθημερινά. Οι επιθέσεις συνεχίζονται αδιάκοπα, με πυραύλους να εκτοξεύονται από και προς το Ιράν, ενώ το Ισραήλ εξακολουθεί να εξαπολύει σφοδρά πλήγματα τόσο προς την Τεχεράνη όσο και προς τον Λίβανο. Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με χρήση πυραύλων «νέας γενιάς», εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαψεύδουν τις πληροφορίες ότι επλήγη το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά στόχους στον Λίβανο. Μέσα σε αυτό το ζοφερό σκηνικό, εντείνονται και οι φόβοι για σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με αναλυτές να προειδοποιούν ότι η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να εκτοξευθεί ακόμη και στα 150 δολάρια το βαρέλι. Δείτε όλα όσα συνέβησαν μέχρι τώρα εδώ.
Ένα πολεμικό πλοίο του Ιράν αγκυροβόλησε στο λιμάνι Κότσι της νοτιοδυτικής Ινδίας, ανέφερε σήμερα μια κυβερνητική πηγή από το Νέο Δελχί, λίγες ημέρες αφότου ένα αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε μια ιρανική φρεγάτα ενώ ένα τρίτο ιρανικό πολεμικό πλοίο έδεσε στη Σρι Λάνκα.
Το «IRIS Lavan» αγκυροβόλησε στο Κότσι στις 4 Μαρτίου και το πλήρωμά του, συνολικά 183 ναυτικοί, φιλοξενείται προσωρινά στις ναυτικές εγκαταστάσεις του Κότσι, ανέφερε η πηγή.
Όπως και η φρεγάτα IRIS Dena που βυθίστηκε την Τετάρτη στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα, το IRIS Lavan είχε πάρει μέρος σε μια επίδειξη ναυτικών δυνάμεων στα ανοιχτά του Βισαχαπατνάμ της Ινδίας.
«Λίγες ημέρες πριν από το συμβάν του IRIS Dena» στα νότια της Σρι Λάνκα, στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν είχε ζητήσει από την Ινδία να επιτρέψει να αγκυροβολήσει σε λιμάνι της το IRIS Lavan, επειδή αντιμετώπιζε τεχνικά προβλήματα. Η άδεια δόθηκε την 1η Μαρτίου, πρόσθεσε η ίδια πηγή.
Την Πέμπτη αποβιβάστηκε στη Σρι Λάνκα το πλήρωμα του ιρανικού πολεμικού πλοίου IRIS Bushehr και φιλοξενείται σε ένα στρατόπεδο κοντά στο Κολόμπο. Το πλοίο ανέφερε ότι αντιμετώπιζε μηχανολογικά προβλήματα και ζήτησε να προσεγγίσει σε λιμάνι, αφού το έπληξε μια αμερικανική τορπίλη.
Σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ, του Λιβάνου, του Ιράκ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Ειδικότερα:
Οι πτήσεις από και προς το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Μαρτίου 2026
Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 19ης Μαρτίου 2026
Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 20ης Μαρτίου 2026
Οι πτήσεις από και προς τη Βηρυτό, το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Μαρτίου 2026
Οι ΗΠΑ θα απαντήσουν στις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμάχων σε όλη τη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM)
Ο Κούπερ τόνισε ότι το Ιράν έχει επιτεθεί σε 12 διαφορετικές χώρες από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας το περασμένο Σάββατο.
Μεταξύ των επιθέσεων του Ιράν και η εκτόξευση επτά επιθετικών drones σε αστικές και κατοικημένες γειτονιές στο Μπαχρέιν χθες βράδυ, σύμφωνα με τον Κούπερ.
«Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν θα μείνει αναπάντητο», διεμήνυσε ο Αμερικανός ναύαρχος.
Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε σήμερα ότι το Ιράν χρησιμοποίησε πυραύλους οπλισμένους με βόμβες διασποράς στο πλήγματά του εναντίον του Ισραήλ, σε απάντηση για την ισραηλινοαμερικανική επίθεση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.
Ο στρατός δεν έδωσε καμία διευκρίνιση για τον τόπο ή την ημερομηνία που χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα πυρομαχικά. Βίντεο που τραβήχθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο το βράδυ της Πέμπτης στο κεντρικό Ισραήλ δείχνουν στον ουρανό ένα νέφος πυρακτωμένων σημείων να κατεβαίνει προς το έδαφος. Ένας ειδικός, στον οποίο το πρακτορείο έδειξε τις εικόνες, εκτίμησε ότι δείχνουν την έκρηξη μιας κεφαλής με πυρομαχικά διασποράς.
«Χρησιμοποιούν πυρομαχικά διασποράς. Τα χρησιμοποίησαν ταυτόχρονα, κατ’ επανάληψη, κάτι που συνιστά έγκλημα πολέμου όταν στοχοθετούνται πολίτες και παρακολουθούμε στενά αυτήν την κατάσταση» είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι.
Ούτε το Ιράν, ούτε και το Ισραήλ έχουν υπογράψει τη διεθνή συμφωνία για τα πυρομαχικά διασποράς του 2008 που απαγορεύει τη χρήση, την παραγωγή, την αποθήκευση και τη διάδοση αυτών των όπλων.
Νωρίτερα, η ισραηλινή αστυνομία μετέδωσε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τους πολίτες, στο οποίο ένας πυροτεχνουργός εξηγεί τους κινδύνους από τις βόμβες διασποράς. Η αστυνομία είχε πει την Τετάρτη ότι ένας πύραυλος με πυρομαχικά διασποράς έβαλε στο στόχαστρο το Ισραήλ, χωρίς όμως να διευκρινίσει το πού και το πότε.
Η Διεθνής Αμνηστία είχε καταγγείλει ότι το Ιράν χρησιμοποίησε τέτοιους πυραύλους σε κατοικημένες ζώνες του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, τον Ιούνιο του 2025. Τότε, η μη κυβερνηική οργάνωση είχε καταγγείλει μια «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς, εθιμικού ανθρωπιστικού δικαίου».
Σύμφωνα με το CNN οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ υποστηρίζουν πως η Κίνα ενδέχεται να ετοιμάζεται να βοηθήσει το Ιράν με οικονομική υποστήριξη, ανταλλακτικά και εξαρτήματα πυραύλων.
Ωστόσο σύμφωνα με το δημοσίευμα το Πεκίνο ενεργεί με απόλυτη προσοχή λόγω των ανησυχιών για τον ενεργειακό εφοδιασμό και τη σταθερότητα στο Στενό του Ορμούζ
Η κυβέρνηση του Ιράκ και εκείνη της αυτόνομης περιοχής του Ιρακινού Κουρδιστάν διαμήνυσαν σήμερα ότι η χώρα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως βάση για επιθέσεις στους γείτονές της, την ώρα που κυκλοφορούν πολλές φήμες σχετικά με την πιθανότητα Κούρδοι μαχητές να διασχίσουν τα σύνορα και να περάσουν στο Ιράν.
Ο πρωθυπουργός του Ιράκ Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι και ο πρόεδρος της αυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν, Νετσιρβάν Μπαρζανί, υπογράμμισαν στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ότι «το ιρακινό έδαφος δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν βάση» για επιθέσεις σε γειτονικές χώρες, ανακοίνωσε η Βαγδάτη.
Το Ιράν απείλησε νωρίτερα ότι θα βάλει στο στόχαστρο «όλες τις εγκαταστάσεις» του Ιρακινού Κουρδιστάν, στην περίπτωση που Κούρδοι μαχητές περάσουν στο έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των προέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα με τους ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Μαρτίου.
Όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος Τύπου του Αντόνιο Κόστα, η συνάντηση πραγματοποιείται «υπό το πρίσμα της ραγδαίως εξελισσόμενης κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή» και στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων, την αξιολόγηση της κατάστασης από τους ηγέτες της περιοχής και την εξέταση πιθανών τρόπων στήριξης από την ΕΕ και τα κράτη-μέλη με σκοπό τον τερματισμό της τρέχουσας σύγκρουσης.
Το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων (NRC) δήλωσε σήμερα ότι 300.0000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό του Λιβάνου, μετά τα αεροπορικά πλήγματα και τις ισραηλινές εντολές για εκκένωση περιοχών.
Το Ισραήλ ζήτησε από τον άμαχο πληθυσμό να εκκενώσει εκατοντάδες χωριά στον νότιο Λίβανο, στην περιοχή Μπεκάα και στα νότια προάστια της Βηρυτού "με έναν αριθμό δυνητικά εκτοπισμένων που μπορεί να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο", δήλωσε η ΜΚΟ σε ανακοίνωση.
Ο απολογισμός των ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο ανέρχεται σε 217 νεκρούς και 798 τραυματίες από τη Δευτέρα που η Βηρυτός σύρθηκε στον περιφερειακό πόλεμο, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας. Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προκαλεί "ανθρωπιστική καταστροφή" λόγω των μαζικών εκτοπισμών του πληθυσμού.
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας πύραυλος κρουζ αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε στην περιοχή Αλ-Καρτζ στο κεντρικό τμήμα της χώρας.
«Ένας πύραυλος κρουζ αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε ανατολικά του κυβερνείου Αλ-Καρτζ», τόνισε το υπουργείο σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την έβδομη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το αεροδρόμιο της Βασόρας και δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράκ, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο.
"Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στον τερματικό σταθμό φορτίου του αεροδρομίου της Βασόρας", δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός, προσθέτοντας ότι δύο άλλα έπληξαν μια αμερικανική εταιρία στον πετρελαϊκό συγκρότημα Μπουρτζέσια της Βασόρας και ένα τέταρτο έπληξε το κοίτασμα πετρελαίου τη Ρουμάιλα, όπου δραστηριοποιείται ο βρετανικός κολοσσός ενέργειας BP.
Την ίδια ώρα, ο γαλλικός πετρελαϊκός κολοσσός TotalEnergies στη Βασόρα ζήτησε από το εκπατρισμένο προσωπικό του να απομακρυνθεί εσπευσμένα από έργα που πραγματοποιεί ο όμιλος στην πόλη αυτή του Ιράκ την Πέμπτη, δήλωσαν σήμερα ιρακινές πηγές του πετρελαϊκού τομέα.
Το μέτρο αυτό λήφθηκε μετά τις ιρανικές επιθέσεις στην περιοχή έπειτα από την έναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης.
Η TotalEnergies αρνήθηκε να σχολιάσει. Την Τρίτη είχε δηλώσει ότι θα οργάνωνε την επιστροφή των οικογενειών των εργαζομένων του από την περιοχή αυτή.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο CNN την Παρασκευή ότι η ηγεσία του Ιράν έχει «αδρανοποιηθεί» και ότι αναζητά νέα ηγεσία στη χώρα, η οποία θα φέρεται καλά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ακόμη κι αν πρόκειται για θρησκευτικό ηγέτη και όχι για δημοκρατικό καθεστώς.
Ανοιχτός στο ενδεχόμενο για έναν θρησκευτικό ηγέτη στο Ιράν, «ανάλογα με το ποιος θα είναι», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο CNN, καθώς, όπως είπε, «συνεργάζεται με πολλούς θρησκευτικούς ηγέτες και είναι φανταστικοί».
Όταν ρωτήθηκε αν επιμένει ότι το Ιράν πρέπει να είναι μια δημοκρατική χώρα, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά. «Όχι, λέω ότι πρέπει να υπάρχει ένας ηγέτης που θα είναι δίκαιος και αμερόληπτος. Να κάνει καλή δουλειά. Να συμπεριφέρεται καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, και να συμπεριφέρεται καλά στις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής — είναι όλες συνεργάτες μας» είπε χαρακτηριαστικά.