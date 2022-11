Η πτήση ΕΚ209 της Emirates με 228 επιβάτες και 18μελές πλήρωμα, που είχε προορισμό τη Νέα Υόρκη, επέστρεψε εκτάκτως στο διεθνές αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” στην Αθήνα και προσγειώθηκε στις 21:56, ύστερα από συναγερμό της CIA για επιβάτη υποπτο για τρομοκρατία.

Οι επιβάτες της πτήσης ΕΚ209 θα διανυκτερεύσουν απόψε σε ξενοδοχείο και στις 8 το βράδυ της Παρασκευής (11.11.2022) θα αναχωρήσουν για τη Νέα Υόρκη.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Twitter μέσα από το αεροσκάφος της Emirates, καταγράφουν τη στιγμή που το εκκενώνουν οι επιβάτες που είχαν επιβιβαστεί από την Αθήνα, όπου η πτήση είχε ανταπόκριση, ενώ όσοι είχαν επιβιβαστεί στο Ντουμπάι, έπρεπε να παραμείνουν και να περάσουν τον έλεγχο των αρχών.

#ek209 Emirates Flight EK209 suspect remains seated and not allowed to leave the plane pic.twitter.com/zXJZXHTPLG