Ελλάδα

Αετονύχηδες έδωσαν σε επιχειρηματία πλαστούς πίνακες ζωγραφικής – Χειροπέδες σε 57χρονο δικηγόρο και έναν 42χρονο

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 439 χαλκευμένους πίνακες γνωστών εικαστικών, αναμεσα τους και του Κωνσταντίνου Παρθένη που είχε στη διάθεση του και έσπρωχνε η ομάδα των αετονύχηδων
Πίνακες, όπλα και σφαίρες που βρέθηκαν από τους αστυνομικούς στη ΔΑΟΕ
Πίνακες, όπλα και σφαίρες που βρέθηκαν από τους αστυνομικούς στη ΔΑΟΕ / astynomia.gr
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης μεγαλου λογιστικού γραφείου, έδωσε 300.000 ευρώ σε αετονύχηδες για να αγοράσει ράβδους χρυσού που ήταν ψεύτικες και όταν το κατάλαβε και ζήτησε πίσω τα λεφτά του, οι απατεώνες τον… αποζημίωσαν με πίνακες ζωγραφικής που όμως και αυτοί ήταν πλαστοί.

Το θύμα, προσεφυγε στην Αστυνομία και οι αρχές μετά από έφοδο που πραγματοποίησαν στο κέντρο της Αθήνας και στην Παιανία, κατέσχεσαν 439 χαλκευμένους πίνακες γνωστών εικαστικών, αναμεσα τους και του Κωνσταντίνου Παρθένη που είχε στη διάθεση του και έσπρωχνε η ομάδα των αετονύχηδων. 

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ένας 57χρονος δικηγόρο και ένας 42χρονος ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να εντοπιστούν και άλλα μέλη του κυκλωματος. 

 

Η απάτη, η καταγγελία και η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ

Σύμφωνα με τη δικογραφία η μεγάλη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ ξεκίνησε απο την καταγγελία του θυματος, ο οποίος όταν διαπίστωσε ότι και οι ράβδοι χρυσού και οι πίνακες ήταν πλαστοί, αποφάσισε να ανοίξει το στόμα του και να καταγγείλει:

«Αναφέρεται ότι, έπειτα από αυθόρμητη προσέλευση και καταθέσεις μάρτυρα προέκυψε δοσοληψία πλήθους έργων τέχνης γνωστών καλλιτεχνών. Κατόπιν τούτων, υποβλήθηκε το εν λόγω προανακριτικό υλικό στον εποπτεύοντα Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος με παραγγελίες, διέταξε τη διενέργεια ερευνών στις οικίες των φερόμενων κατόχων έργων τέχνης, καθώς και κάθε αναγκαία ανακριτική πράξη.

Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων  και Αγαθών, προς εκτέλεση των ανωτέρω παραγγελιών πραγματοποιήθηκαν: πρωινές ώρες της 25/11/2025, κατάσχεση 439 έργων τέχνης – πινάκων ζωγραφικής και 2 έγγραφων – πιστοποιητικών γνησιότητας (από το λογιστικό γραφείο του καταγγέλλοντος) και μεσημβρινές ώρες της 25/11/2025 έρευνες στις οικίες των δύο ημεδαπών δραστών στις περιοχές Αθηνών και Παιανίας Αττικής, παρουσία Δικαστικών Λειτουργών, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν τα ακόλουθα:

42 έργα τέχνης – πίνακες ζωγραφικής,

τέσσερα πιστόλια και έξι γεμιστήρες,

370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων,

πέντε θήκες πιστολιών,

δύο κινητά τηλέφωνα,

ένα καταγραφικό μηχάνημα και

μία οθόνη εμπεριέχουσα κάρτα μνήμης.

Πλαστοί πίνακες ζωγραφικής

Από την Υ.Κ.Δ.Ε.Α.Α. κλήθηκε πραγματογνώμονας σε θέματα εκτιμητών έργων τέχνης, ο οποίος γνωμάτευσε ότι τα κατασχεθέντα έργα τέχνης είναι στην πλειονότητά τους πλαστά.

Πλαστοί πίνακες ζωγραφικής

Πλαστοί πίνακες ζωγραφικής
Μερικοί από τους εκατοντάδες πίνακες που κατασχέθηκαν από την αστυνομία
Πλαστοί πίνακες ζωγραφικής
Τα όπλα που είχε στην κατοχή του ο ένας από τους συλληφθέντες


Επιπρόσθετα, υπήρχαν πλαστά έργα του αναγνωρισμένου Έλληνα ζωγράφου Κωνσταντίνου ΠΑΡΘΕΝΗ, έργα του οποίου έχουν χαρακτηριστεί μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο εν λόγω πραγματογνώμονας στάθηκε στην προηγούμενη φορά που είχε κληθεί για εξέταση, προσομοιάζοντας τα πιστοποιητικά που συνόδευαν τους πίνακες, με τα πιστοποιητικά των πινάκων που του είχαν επιδειχθεί στην δικογραφία σε βάρος 14 ατόμων, οι οποίοι προέβαιναν στην κατάρτιση πλαστών έργων τέχνης, παρουσιάζοντας τα ως γνήσια.

Τα πυροβόλα όπλα βρέθηκαν στην κατοχή του 42χρονου και από τα πληροφοριακά συστήματα αναφορικά με τα κατασχεθέντα πιστόλια, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Για ένα εξ αυτών προκύπτει κατάσχεση από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων την 9/6/1992.

Για ένα εξ αυτών, προκύπτει άδεια κατοχής και οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια στο όνομα του 42χρονου, από το Τμήμα Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με ημερομηνία λήξης την 3/5/2028.

Για τα άλλα δύο, δεν προκύπτουν καταχωρίσεις». 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
87
83
64
64
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος «φόρεσε» τα χριστουγεννιάτικά του: Φωταγώγηση δέντρου, μουσική και εκδηλώσεις για την εορταστική περίοδο
Η φωταγώγηση σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου, για την οποία το ΚΠΙΣΝ δημιούργησε ένα εντυπωσιακό σκηνικό που προσκάλεσε το κοινό να μπει στο πνεύμα των Χριστουγέννων
Σταύρο Νιάρχος
Απίστευτη διάρρηξη στο Μενίδι: 35χρονος «μπούκαρε» τρεις φορές σε μία ημέρα το ίδιο σπίτι και άρπαξε ένα πληντύριο
Ο δράστης «χτύπησε» τρεις φορές την ίδια ημέρα, ενώ σε όλες αυτές οι προσπάθειες μέσα στο σπίτι βρισκόταν η ανήλικη κόρη του ιδιοκτήτη που τηλεφωνούσε έντρομη στον πατέρα της
Μενίδι
Επιστροφή ενοικίου: «Βροχή» τα παράπονα πολιτών – Τα χρήματα που είδαν στους λογαριασμούς τους ήταν πολύ λιγότερα από τα αναμενόμενα
Σε κάποιες περιπτώσεις οι δικαιούχοι αναφέρουν ότι έλαβαν ποσά έως και δέκα φορές χαμηλότερα από το ενοίκιο που κατέβαλαν μέσα στο 2024
Χρήματα
23
Newsit logo
Newsit logo