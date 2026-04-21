Αφθώδης πυρετός: «Υγειονομική βόμβα» οι χώροι ταφής των μολυσμένων ζώων στη Λέσβο – Δείτε φωτογραφίες

Οι εικόνες από χώρο ταφής μολυσμένων ζώων στην Αγία Παρασκευή Λέσβου είναι χαρακτηριστικές
Το σημείο όπου έχουν θαφτεί ζώα που είχαν προσβληθεί από αφθώδη πυρετό στη Λέσβο
Κλαούντιο Σούμπασι

Υγειονομική «βόμβα» καταγγέλλουν οι κάτοικοι στη Λέσβο ότι αποτελούν οι χώροι ταφής των ζώων που προσβλήθηκαν από αφθώδη πυρετό και θανατώθηκαν.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση (21.4.26) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο αυξήθηκαν σε 48 σε σύνολο 60 θετικών εκτροφών στη Λέσβο, από τις 15 Μαρτίου έως τις 20 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, έχουν θανατωθεί 9.439 αιγοπρόβατα και 257 βοοειδή στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της νόσου.

Το newsit.gr βρέθηκε στην περιοχή Γεφύρι Κρεμαστής στην Αγία Παρασκευή Λέσβου όπου έχουν θαφτεί ζώα, που είχαν μολυνθεί από αφθώδη πυρετό και θανατώθηκαν από τις υγειονομικές Αρχές.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο
Το σημείο με τα θαμμένα μολυσμένα ζώα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής Λέσβου

Κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για «υγειονομική βόμβα», όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες από τον συγκεκριμένο προσωρινό χώρο υγειονομικής ταφής νεκρών μολυσμένων ζώων.

Όπως προειδοποιούν οι ειδικοί, αν συνεχιστούν οι σφαγές των ζώων και λόγω του γεγονότος ότι η Λέσβος είναι νησί με πετρώδες έδαφος, το αίμα θα περάσει στον υδροφόρο ορίζοντας, κάνοντας λόγο για «περιβαλλοντικό έγκλημα». 

Τι είναι ο αφθώδης πυρετός

Ο αφθώδης πυρετός είναι εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει τα δίχηλα ζώα, όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, και χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχεία εξάπλωση. Μεταδίδεται τόσο με άμεση επαφή όσο και έμμεσα, μέσω μολυσμένων αντικειμένων, οχημάτων, εξοπλισμού ή ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ μπορεί να μεταδοθεί και αερογενώς, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης γειτονικών εκμεταλλεύσεων.

Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία, ωστόσο συγκαταλέγεται στα πλέον επικίνδυνα νοσήματα των παραγωγικών ζώων και απαιτεί την άμεση εφαρμογή αυστηρών μέτρων ελέγχου, βιοπροφύλαξης και περιορισμού των μετακινήσεων.

