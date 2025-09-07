Άγιο Όρος: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια των 4 τουριστών – Εντοπίστηκαν σώοι μετά τη βύθιση του σκάφους τους

Σώοι και καλά στη υγεία τους είναι οι τέσσερις τουρίστες που επέβαιναν στο σκάφος των οποίων βυθίστηκε υπό αδιευκρίνιστη αιτία στον κόλπο του Αγίου Όρους.

Οι τέσσερις τουρίστες περισυνελέγησαν από πλωτό του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στην Ουρανούπολη στο Άγιο Όρος, μετά τη βύθιση του σκάφους στο οποίο επέβαιναν.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για οικογένεια Αυστριακών (αντρόγυνο ηλικίας 70 και 66 ετών με τα δύο τους παιδιά 27 και 28 ετών). Όταν έφτασαν τα σκάφη του Λιμενικού που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το ζευγάρι ήταν γαντζωμένο στο αναποδογυρισμένο σκάφος και τα παιδιά κολυμπούσαν κοντά τους. Και οι 4 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Ουρανούπολη. Οι συνθληκες κάτω απ τις οποίς ανατράπηκε το σκάφος τους δεν έχουν διευκρινιστεί

Για τον εντοπισμό τους πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση από δύο πλωτά περιπολικά του Λιμενικού Σώματος και ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).