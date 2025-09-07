Ελλάδα

Άγιο Όρος: Επιχείρηση διάσωσης 4 τουριστών στη θάλασσα – Βυθίστηκε το σκάφος τους

Δύο σκάφη του λιμενικού και ένα ελικόπτερο Super Puma συμμετέχουν στις έρευνες
Σκάφος Λιμενικού
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Επιχείρηση διάσωσης το απόγευμα της Κυριακής (07.09.2025) στο Άγιο Όρος στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου για τέσσερις τουρίστες, μετά τη βύθιση σκάφους στο οποίο επέβαιναν.

Για να εντοπιστούν και να περισυλλεγούν οι τέσσερις τουρίστες, επιχειρούν ανοιχτά από το Άγιο Όρος δύο πλωτά περιπολικά του Λιμενικού Σώματος και ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, ενώ πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, έντασης 4 μποφόρ.

Η αιτία βύθισης του σκάφους παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
