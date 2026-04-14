Άγιο Όρος: Νεκρός μοναχός σε τροχαίο μετά τη λιτανεία της εικόνας της Παναγίας «Άξιον Εστί»

Το τροχαίο συνέβη όταν το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο καλόγερος ανατράπηκε σε ορεινό δρόμο πάνω από τις Καρυές
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή των Καρυών στο Άγιο Όρος, προκαλώντας βαθιά συγκίνηση στην Αθωνική πολιτεία και στους πιστούς που βρέθηκαν εκεί για τις άγιες ημέρες του Πάσχα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ekklisiaonline.gr, το τροχαίο συνέβη όταν το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος μοναχός ανατράπηκε σε ορεινό δρόμο πάνω από τις Καρυές στο Άγιο Όρος.

Αποτέλεσμα ήταν, ο θανάσιμος τραυματισμός του καλόγερου και ο τραυματισμός ενός ακόμη συνεπιβάτη.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Πολυγύρου, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, σε συνεργασία με τη διοίκηση του Αγίου Όρους.

Να σημειωθεί ότι το τραγικό συμβάν έγινε όταν μετά την ολοκλήρωση της λιτανείας της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας «Άξιον Εστί», τελετή που πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη κατάνυξη στις Καρυές.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο - ντοκουμέντο με τους δύο δράστες να τρέπονται σε φυγή μετά τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα
Μάλιστα, όπως διακρίνεται στο βίντεο - ντοκουμέντο, ο ένας εκ των δύο φαίνεται να πετά το μαχαίρι, το οποίο ήταν το φονικό όπλο ώστε να το ξεφορτωθεί
Δολοφονία Τσιτόγλου
