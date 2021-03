Ο Δημήτρης Άνθης έγινε γνωστός στο πανελλήνιο όταν κατήγγειλε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον επίσης ηθοποιό Ν.Σ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ τις τελευταίες ημέρες ο Δημήτρης Άνθης ζει ένα νέο δράμα καθώς αγνοείται ο αδερφός του Στάθης ο οποίος ζει στην Αγγλία.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ αλλά και την υπηρεσία που ασχολείται με εξαφανίσεις ανθρώπων οι έρευνες για τον 33χρονο Ευστάθιο Άνθη έχουν ξεκινήσει από τις 8 Μαρτίου όταν εξαφανίστηκε από την παραθαλάσσια περιοχή στο ξενοδοχείο Burgh Island στην περιοχή Bigbury-on-Sea στο Ντέβον.

Coastguards from Bigbury, Prawle Point and Yealm have continued searching for a missing person from Burgh Island today.



Extensive searches around the island and coastline to Thurlestone have taken place aided by @HCLifeBoat and @NPASSouthWest



Sadly, nothing found. pic.twitter.com/npBG1X7JHT