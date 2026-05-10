Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Άγρια δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Τον πυροβόλησαν και πέταξαν τη σορό του στον Λουδία

Κατά τη σύλληψή τους ομολόγησαν το έγκλημα - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό της σορού
Ανανεώθηκε πριν 13 δευτερόλεπτα
Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη
Πυροσβεστική και Αστυνομία στις όχθες του Λουδία για τον εντοπισμό της σορού
Άγγελος Λαμπίδης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (09.05.2026) στη Θεσσαλονίκη, όπου δύο άνδρες πυροβόλησαν και σκότωσαν το θύμα και στη συνέχεια πέταξαν τη σορό του στον ποταμό Λουδία.

Η δολοφονία έγινε στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης, όταν οι τρεις άνδρες συνάντησαν σε σπίτι, δύο Ρομά. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, οι τρεις άνδρες ξεκίνησαν να λογομαχούν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο ένας εξ αυτών να αρπάξει το όπλο του δεύτερου και να τον σκοτώσει.

Οι δύο άνδρες πήραν την σορό και την πέταξαν στον ποταμό Λουδία, προσπαθώντας να κρύψουν τα ίχνη τους.

Πολίτης ενημέρωσε αμέσως την ΕΛ.ΑΣ για το περιστατικό με αστυνομικούς να ξεκινούν επί τόπου έρευνα.

Λίγη ώρα μετά, εντόπισαν τους δύο δράστες οι οποίοι ομολόγησαν τόσο τη δολοφονία, όσο και το ότι πέταξαν τη σορό στον ποταμό.

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη
Δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής στην περιοχή για τον εντοπισμό της σορού

Οι Aρχές τους πέρασαν αμέσως χειροπέδες ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον εντοπισμό της σορού. Στο σημείο έχει φτάσει Αστυνομία και ΕΜΑΚ.

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη
Η περιοχή έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία

Την υπόθεση δολοφονίας έγινε αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
125
119
108
62
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός σήμερα: Τους 27 βαθμούς αγγίζει η θερμοκρασία – Βροχές και καταιγίδες σε ηπειρωτικά και ορεινά
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ ενώ από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση
καιρός
Newsit logo
Newsit logo