Άγρια δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Τον πυροβόλησαν και πέταξαν τη σορό του στον Λουδία

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (09.05.2026) στη Θεσσαλονίκη, όπου δύο άνδρες πυροβόλησαν και σκότωσαν το θύμα και στη συνέχεια πέταξαν τη σορό του στον ποταμό Λουδία.

Η δολοφονία έγινε στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης, όταν οι τρεις άνδρες συνάντησαν σε σπίτι, δύο Ρομά. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, οι τρεις άνδρες ξεκίνησαν να λογομαχούν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο ένας εξ αυτών να αρπάξει το όπλο του δεύτερου και να τον σκοτώσει.

Οι δύο άνδρες πήραν την σορό και την πέταξαν στον ποταμό Λουδία, προσπαθώντας να κρύψουν τα ίχνη τους.

Πολίτης ενημέρωσε αμέσως την ΕΛ.ΑΣ για το περιστατικό με αστυνομικούς να ξεκινούν επί τόπου έρευνα.

Λίγη ώρα μετά, εντόπισαν τους δύο δράστες οι οποίοι ομολόγησαν τόσο τη δολοφονία, όσο και το ότι πέταξαν τη σορό στον ποταμό.

Οι Aρχές τους πέρασαν αμέσως χειροπέδες ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον εντοπισμό της σορού. Στο σημείο έχει φτάσει Αστυνομία και ΕΜΑΚ.

Την υπόθεση δολοφονίας έγινε αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.