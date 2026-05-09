Καιρός: Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη, τι συστήνουν οι ειδικοί – Καλοκαιρινό σκηνικό την Κυριακή

Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» και πάλι την χώρα τις τελευταίες ημέρες και θα παραμείνει στην ατμόσφαιρα, ενώ ο καλοκαιρινός καιρός θα κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση.

Οι ειδικοί απευθύνουν συστάσεις στους πολίτες για την αφρικανική σκόνη και συστήνουν περιορισμό των μετακινήσεων και αποφυγή της σωματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους.

Το φαινόμενο αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η ατμόσφαιρα κοντά στην επιφάνεια του εδάφους θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη στην Κρήτη, κυρίως στον νομό Χανίων.

Οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 100 μg/m³, επίπεδα που ενδέχεται να προκαλέσουν δυσφορία και αναπνευστικά προβλήματα.

Ειδικά σε άτομα με άσθμα, καρδιοαναπνευστικά νοσήματα, ηλικιωμένους και παιδιά.

Οι ειδικοί συνιστούν: αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, παραμονή σε κλειστούς χώρους όπου είναι δυνατόν, χρήση προστατευτικής μάσκας σε περιπτώσεις αυξημένης έκθεσης.

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο

Η μεταφορά σαχαριανής σκόνης εκτιμάται ότι θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με μεγαλύτερη ένταση στις εξής περιοχές:

-Κρήτη

-Πελοπόννησος

-Αττική

-Στερεά Ελλάδα

-Δυτική Ελλάδα

-Ήπειρος

-Θεσσαλία

Από την Κυριακή και κυρίως από τη Δευτέρα, οι νότιοι άνεμοι θα επαναφέρουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη χώρα. Αν και το φαινόμενο προβλέπεται ηπιότερο, η επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα ενδέχεται να διατηρηθεί έως και την Τρίτη.

Το AtmoHub επισημαίνει ότι η κατάσταση παρακολουθείται διαρκώς, ενώ δεν αποκλείεται η παρουσία σκόνης να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή 10 Μαΐου

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν στα ορεινά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ ενώ από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

Θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 25 με 26 και κατά τόπους τους 27 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 23 με 24 και τοπικά στη Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Δευτέρα 11 Μαΐου

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 12 Μαΐου

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά 6 και στα νότια 7, πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 13 Μαΐου

Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Από το βράδυ και από τα δυτικά αναμένεται να αυξηθούν οι νεφώσεις και στις υπόλοιπες περιοχές και το βράδυ να σημειωθούν τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά.



Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά όπου είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ο καιρός την Πέμπτη 14 Μαΐου

Τις πρωινές ώρες αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στο Αιγαίο με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος ενώ από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.