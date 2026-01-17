Ελλάδα

Άγρια δολοφονία στο Αγρίνιο: Πυροβόλησαν με καραμπίνα πρόεδρο κοινότητας – Συνελήφθη ο δράστης

Φωτογραφία από το γαζωμένο όχημα - Ο δράστης του έστησε καρτέρι θανάτου και τον πυροβόλησε αρκετές φορές - Δράστης και θύμα φέρεται πως είχαν προσωπικές διαφορές
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Κώστας Αλεξανδρής
Ο 50χρονος Κώστας Αλεξανδρής που έπεσε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του

Νεκρός μετά από πυροβολισμό έπεσε ο Κώστας Αλεξανδρής, ο πρόεδρος της κοινότητας Λιθοβουνίου Αγρινίου. Η άγρια δολοφονία έγινε το πρωί του Σαββάτου (17.01.2026) με την αστυνομία να συλλαμβάνει λίγη ώρα μετά τον φερόμενο ως δράστη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έρχονται από το Αγρίνιο, ο δράστης της δολοφονίας είχε στήσει καρτέρι θανάτου στο θύμα. Τη στιγμή που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε με καραμπίνα αρκετές φορές.

Ο 50χρονος Κώστας Αλεξανδρής που είναι πατέρας ενός παιδιού, έχασε ακαριαία τη ζωή του.

Αυτοκίνητο
Το αυτοκίνητο του θύματος

Ο φερόμενος ως δράστης ηλικίας 44 χρόνων φέρεται να είναι από την ίδια περιοχή.

Όσον αφορά τα κίνητρα της δολοφονίας, σύμφωνα με πληροφορίες εκτιμάται πως ο δράστης είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα ενώ πρόσφατα είχαν άγριο καυγά.

Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει ήδη τον φερόμενο ως δράστη ο οποίος οδηγείται στην αστυνομική διεύθυνση Μεσολογγίου.

