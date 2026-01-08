Συμβαίνει τώρα:
Αγρίνιο: Άνδρας εισέβαλε στο γραφείο του δημάρχου, τον απείλησε και δάγκωσε υπάλληλο

Ο δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου βρέθηκε αντιμέτωπος με τον άνδρα που εκτός από φραστικά του επιτέθηκε με μια ομπρέλα
Περιπολικό
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Πρωτοφανές επεισόδιο σημειώθηκε στο Αγρίνιο όταν ένας άνδρας μπήκε στο γραφείο του γραφείου δημάρχου Γιώργου Παπαναστασίου με απειλητικές διαθέσεις και έφθασε στο σημείο να δαγκώσει υπάλληλο!

Σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr ένας μεσήλικας που στο παρελθόν έχει κάνει «αισθητή» την παρουσία του, φωνάζοντας σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Αγρίνιο μπήκε στο γραφείο του δημάρχου αφού προηγουμένως χτυπούσε με οργή τις πόρτες στα γραφεία των υπαλλήλων που βρίσκονται στον ίδιο όροφο.

Ο δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου βρέθηκε αντιμέτωπος με τον άνδρα που εκτός από φραστικά του επιτέθηκε με μια ομπρέλα! Τόσο ο δήμαρχος όσο και οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν όμως ο άνδρας βρισκόταν εκτός εαυτού!

Μάλιστα ένας υπάλληλος φέρεται να δέχθηκε δαγκωματιά!

Κλήθηκε η Αστυνομία αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο άνδρας οδηγήθηκε με περιπολικό στην Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι  πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που επί μήνες καλούσε σε τηλέφωνα του Δήμου και έβριζε αδιακρίτως

