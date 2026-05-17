Καιρός: Σταδιακή υποχώρηση της αφρικανικής σκόνης, βροχερό σκηνικό σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Παραμένει και σήμερα άστατος ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές, ενώ η αφρικανική σκόνη να αρχίζει να υποχωρεί.

Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα (17.05.2026) στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ από το βράδυ καθαρίζει η ατμόσφαιρα με την αφρικανική σκόνη να φεύγει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ πιθανότητα λίγων σποραδικών βροχών υπάρχει για τα ορεινά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα νοτιοανατολικά έως το πρωί και στην συνέχεια η ατμόσφαιρα θα αρχίσει να καθαρίζει.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 24, στη Θεσσαλία από 13 έως 27, στην Ήπειρο από 9 έως 20, στη Δυτική Στερεά από 10 έως 21, στην Ανατολική Στερεά από 11 έως 25, στην Πελοπόννησο από 9 έως 27, στα νησιά του Ιονίου από 15 έως 19, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 23, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 14 έως 23 και στην Κρήτη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το πρωί θα γίνουν βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Το μεσημέρι και απόγευμα οι άνεμοι κατά τόπους θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα (18.05.2026)

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη (19.05.2026)

Στα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα από τα βόρεια θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη (20.05.2026)

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο και μέχρι αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Ο καιρός την Πέμπτη (21.05.2026)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.