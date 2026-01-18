Αγρίνιο: Φόβοι για βεντέτα μετά την άγρια δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη – Ο καυγάς, το ραντεβού και τα όπλα

Με τον φόβο μη ξεσπάσει βεντέτα, ζουν οι κάτοικοι των κοινοτήτων του Λιθοβουνίου και των Μεσαρίστων τις τελευταίες ώρες, μετά τη δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη από τον 44χρονο. Η τοπική κοινωνία στο Αγρίνιο παραμένει σε κατάσταση σοκ. Αν και οι 2 άνδρες βρίσκονταν σε κόντρα, κανένας δεν περίμενε πως θα βγουν όπλα και θα γίνει έγκλημα.

Ο 50χρονος βρέθηκε νεκρός από σφαίρες μέσα στο αυτοκίνητό του σε αγροτική περιοχή του Αγρινίου. Ο 44χρονος φέρεται πως του είχε στήσει καρτέρι θανάτου. Το αυτοκίνητο του θύματος βρέθηκε γαζωμένο από δεκάδες σφαίρες. Ο δράστης που ομολόγησε στην αστυνομία τη δολοφονία φέρεται να υποστήριξε πως φοβόταν για τη ζωή του.

Κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι αρχές βλέπουν έγκλημα πάθους πίσω από τη δολοφονία. Οι 2 άνδρες φέρεται πως είχαν κλείσει ραντεβού εκείνη την ημέρα ενώ λίγες ώρες νωρίτερα είχαν λογομαχήσει άγρια σε καφενείο. Ο λόγος… τα μάτια μιας γυναίκας.

Ο Γιώργος Τσούκαλης, ιδιωτικής ερευνητής, που μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ανέφερε πως το θύμα βρέθηκε πεσμένο στο κάθισμα του συνοδηγού δίπλα από μία καραμπίνα.

Η σχέση τους ήταν ιδιαίτερα στενή, καθώς ο 50χρονος κοινοτάρχης είχε προσλάβει τον 44χρονο ως εργάτη στα χωράφια του και περνούσαν μεγάλο μέρος της ημέρας μαζί, κάνοντας παρέα και επισκεπτόμενοι ο ένας το σπίτι του άλλου.

Με τον καιρό όμως, η φιλία τους μετατράπηκε σε έντονη αντιπαλότητα, με συχνούς καβγάδες και σοβαρές εντάσεις. Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ερωτική αντιζηλία που δηλητηρίασε τη σχέση τους, ενώ αναφέρουν πως στο παρελθόν είχε σημειωθεί και επεισόδιο ξυλοδαρμού, το οποίο δεν καταγγέλθηκε.

«Ελάτε να με πάρετε, εγώ το έκανα»

Ο 44χρονος δράστης λίγο μετά τη δολοφονία ειδοποίησε την ΕΛΑΣ, ομολογώντας το έγκλημα.

«Ελάτε να με πάρετε, είμαι στο σπίτι μου. Εγώ τον πυροβόλησα. Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε αυτός», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Αστυνομικοί έσπευσαν και τον συνέλαβαν και πλέον κρατείται στην Ασφάλεια Μεσολογγίου, όπου φέρεται να έχει δώσει αναλυτική κατάθεση στους αστυνομικούς. Όπως υποστήριξε ο δράστης στην απολογία του, φοβήθηκε και πυροβόλησε πρώτος.

Στα 2 χωριά παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς υπάρχουν φόβοι για αντίποινα. Άνδρες της ΟΠΚΕ φυλάσσουν τα σπίτια των 2 ανδρών.

Ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στο Μεσολόγγι, ενώ ιατροδικαστής μετέβη στο σημείο για να εξετάσει τις συνθήκες της εκτέλεσης.