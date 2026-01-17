Δολοφονία στο Αγρίνιο: Οι 3 πυροβολισμοί του 44χρονου στον 50χρονο πρώην φίλο του και οι φόβοι για βεντέτα

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Αγρινίου από τη στυγερή δολοφονία του 50χρονου προέδρου κοινότητας, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά πρώην φίλου και συγχωριανού του το πρωί του Σαββάτου 17.01.2026.

Η δολοφονία έγινε σε αγροτική περιοχή έξω από τα Μεσάριστα στο Αγρίνιο, με τον 44χρονο καθ’ ομολογίαν δράστη να χρησιμοποιεί καραμπίνα και να πυροβολεί τρεις φορές το θύμα. Οι δύο άνδρες κατάγονταν από γειτονικά χωριά και γνωρίζονταν εδώ και πολλά χρόνια, ενώ όπως δείχνουν όλα η φιλία τους μετατράπηκε σε έχθρα λόγω ερωτικής αντιζηλίας για μία γυναίκα.

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και άνδρες της ΟΠΚΕ, έχουν αναπτυχθεί έξω από τα σπίτια των δύο οικογενειών, καθώς υπάρχουν φόβοι για τυχόν αντίποινα. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με το βασικό σενάριο να κάνει λόγο για ερωτική αντιζηλία, καθώς μια γυναίκα φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης που οδήγησε στη δολοφονία.

Ο φερόμενος ως δράστης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στο Μεσολόγγι, ενώ ιατροδικαστής μετέβη στο σημείο του εγκλήματος για να εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η θανατηφόρα επίθεση.

Από κολλητοί, εχθροί

Η σχέση τους ήταν ιδιαίτερα στενή, καθώς ο 50χρονος κοινοτάρχης είχε προσλάβει τον 44χρονο ως εργάτη στα χωράφια του και περνούσαν μεγάλο μέρος της ημέρας μαζί, κάνοντας παρέα και επισκεπτόμενοι ο ένας το σπίτι του άλλου.

Με τον καιρό όμως, η φιλία τους μετατράπηκε σε έντονη αντιπαλότητα, με συχνούς καβγάδες και σοβαρές εντάσεις. Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ερωτική αντιζηλία που δηλητηρίασε τη σχέση τους, ενώ αναφέρουν πως στο παρελθόν είχε σημειωθεί και επεισόδιο ξυλοδαρμού, το οποίο δεν καταγγέλθηκε.

Το χρονικό

Την ημέρα της δολοφονίας οι δύο άνδρες είχαν βρεθεί νωρίτερα στο καφενείο των Μεσαρίστων. Αργότερα, ο δράστης έφυγε με το αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκε προς την περιοχή «Αρβανίτης», όπου γνώριζε ότι θα περνούσε ο πρόεδρος της κοινότητας, στήνοντάς του ενέδρα.

Όταν το όχημα του θύματος έφτασε στο σημείο, δέχθηκε πυρά, όπως δείχνουν και τα σπασμένα τζάμια που βρέθηκαν στον δρόμο. Από τους πυροβολισμούς, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο κατέληξε σε γκρεμό.

Λίγες ώρες αργότερα, ο δράστης επικοινώνησε με την Αστυνομία και ζήτησε να παραδοθεί, λέγοντας: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα». Παρέδωσε και το όπλο, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση, όπου και κρατείται.

Τι ισχυρίζεται ο δράστης

Ο 44χρονος υποστηρίζει ότι τη στιγμή του περιστατικού είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του και φοβήθηκε, γι’ αυτό και πυροβόλησε πρώτος. Ωστόσο, η εκδοχή αυτή δεν φαίνεται να πείθει τις Αρχές, οι οποίες συνεχίζουν την έρευνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα το πρωί, μετά από τηλεφωνική ενημέρωση, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Αιτωλικού, μετέβησαν σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, όπου εντόπισαν ένα αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονταν νεκρός ένας ημεδαπός άνδρας, που έφερε τραύματα από όπλο.

Στη συνέχεια μετά από τηλεφωνική κλήση του κατηγορούμενου στον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς, οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του και τον συνέλαβαν, ενώ κατάσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο το οποίο τους παρέδωσε, ως το όπλο του εγκλήματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, που διενεργεί την προανάκριση, ενώ ο τόπος του εγκλήματος ερευνήθηκε από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Αιτωλίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.