Ελλάδα

Αγρίνιο: Λύθηκε το χειρόφρενο σε αυτοκίνητο και «καρφώθηκε» σε τζαμαρία φούρνου

Το αυτοκίνητο και ο φούρνος στο Αγρίνιο / sinidisi.gr

Αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο έξω από φούρνο στο Αγρίνιο, μπούκαρε και έσπασε την τζαμαρία όταν λύθηκε το χειρόφρενό του.

Το συμβάν συνέβη σε φούρνο στη συμβολή της Γούναρη με τη Δυρού στο Αγρίνιο, το μεσημέρι της Τετάρτης (15.04.2026) και ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες, σύμφωνα με το sinidisi.gr.

Το αυτοκίνητο παρέσυρε τη μεγάλη τζαμαρία της πρόσοψης του φούρνου.

Το θετικό είναι ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί από το τροχαίο ατύχημα και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Σημαντικές είναι, ωστόσο, οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στο φούρνο αλλά και στο όχημα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βανδαλισμοί στο 5ο Γυμνάσιο – Λύκειο Γλυφάδας: Έσπασαν πόρτες, διέλυσαν γραφεία και έκλεψαν 8.000 ευρώ – Αγωγές και μηνύσεις προαναγγέλλει ο δήμος
Άγνωστοι παραβίασαν το σχολικό συγκρότημα και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές – «Ο λογαριασμός θα πάει στους ενόχους», δηλώνει ο Γιώργος Παπανικολάου
Επιδρομή στο 5ο λύκειο Γλυφάδας
Από ανακοπή ο θάνατος της Μυρτούς στην Κεφαλονιά - Ο 23χρονος έκρυψε το κινητό και καθάρισε το δωμάτιο από τα ναρκωτικά
Ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών, η ποινική δίωξη για τους συλληφθέντες - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τον θάνατό της
Η 19χρονη Μυρτώ 8
Newsit logo
Newsit logo