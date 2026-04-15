Αγρίνιο: Λύθηκε το χειρόφρενο σε αυτοκίνητο και «καρφώθηκε» σε τζαμαρία φούρνου

Αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο έξω από φούρνο στο Αγρίνιο, μπούκαρε και έσπασε την τζαμαρία όταν λύθηκε το χειρόφρενό του.

Το συμβάν συνέβη σε φούρνο στη συμβολή της Γούναρη με τη Δυρού στο Αγρίνιο, το μεσημέρι της Τετάρτης (15.04.2026) και ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες, σύμφωνα με το sinidisi.gr.

Το αυτοκίνητο παρέσυρε τη μεγάλη τζαμαρία της πρόσοψης του φούρνου.

Το θετικό είναι ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί από το τροχαίο ατύχημα και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Σημαντικές είναι, ωστόσο, οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στο φούρνο αλλά και στο όχημα.