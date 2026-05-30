Θεσσαλία: Σπείρα «έγδυνε» μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ – 900.000 ευρώ η λεία

Σπείρα έβαζε στο στόχαστρό της μετασχηματιστές της ΔΕΔΔΗΕ στη Θεσσαλία. Πάνω από 560 οι κλοπές, ενώ οι ζημιές ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Η σπείρα που «ρήμαζε» μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος είχαν διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης, με στόχο την κλοπή του χαλκού, ο οποίος στη συνέχεια, ο κλεμμένος διοχετευόταν στην αγορά μέσω επιχείρησης ανακύκλωσης μετάλλων (scrap) στην περιοχή Βασίλη Φαρσάλων, αποφέροντας στους δράστες σημαντικά παράνομα κέρδη.

Καθοριστικό ρόλο φέρονται να είχαν τέσσερα βασικά μέλη της οργάνωσης, τα οποία συμμετείχαν τόσο στις κλοπές όσο και στη διακίνηση των κλοπιμαίων.

Οι κλοπές γίνονταν κυρίως σε αγροτικές περιοχές Καρδίτσας και Λάρισας, όπου βρίσκονται εγκατεστημένοι μετασχηματιστές που τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα αντλιοστάσια ύδατος. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν κάθε φορά διαφορετικά οχήματα, είτε ιδιόκτητα είτε κλεμμένα.

Από τον Δεκέμβριο του 2024 μέχρι και σήμερα, η σπείρα φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 561 κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στους νομούς Καρδίτσας και Λάρισας. Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο δίκτυο υπολογίζονται σε 1.160.188 ευρώ, ενώ η λεία των δραστών εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 892.856 ευρώ.

Για την εξάρθρωση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας, κυρίως σε οικισμούς Ρομά, με τη συμμετοχή δυνάμεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας και τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 25 από τα 29 συνολικά ταυτοποιημένα μέλη του κυκλώματος, ενώ οι υπόλοιποι αναζητούνται.

Στις έρευνες που ακολούθησαν σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους των δραστών κατασχέθηκαν 16.530 ευρώ σε μετρητά, 10 φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, τρία επιβατικά αυτοκίνητα, ένα φορτηγό δημόσιας χρήσης, 30 κινητά τηλέφωνα, ένα κυνηγετικό όπλο και 19 φυσίγγια διαφόρων τύπων.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν πλήθος εργαλείων για την αποξήλωση των μετασχηματιστών, την καταστροφή τους και την αφαίρεση του χαλκού από το εσωτερικό τους, μεταξύ των οποίων ιμάντες, μεταλλικά και ξύλινα κοντάρια, κόφτες και βαριοπούλες.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση συνεχίζει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας.