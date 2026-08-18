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Αγρίνιο: Ο αντιδήμαρχος ακινητοποίησε κλέφτες που είχαν αρπάξει κοσμήματα από ηλικιωμένο

Οι δράστες επέβαιναν σε μεγάλου κυβισμού μηχανή φορώντας χειμωνιάτικα μπουφάν
Ο αντιδήμαρχος Αγρινίου ακινητοποίησε δύο κλέφτες
Η μηχανή των δραστών με τα κοσμήματα / πηγή φωτογραφίας sinidisi.gr
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Δύο κλέφτες κατάφερε να ακινητοποιήσει ο αντιδήμαρχος Αγρινίου και ένας αστυνομικός την Τρίτη (18.08.2026) στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Οι δράστες φέρεται να είχαν αρπάξει κοσμήματα από έναν ηλικιωμένο.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, ο αντιδήμαρχος Αγρινίου, Λάμπρος Σκουφής, και ο αστυνομικός, ενώ κινούνταν στον Άγιο Κωνσταντίνο, είδαν τους δύο κλέφτες σε μεγάλου κυβισμού μηχανή με χειμωνιάτικα μπουφάν!

Αυτό τους έκανε εντύπωση. Άφησε το ιδιωτικό αυτοκίνητό του και με τα πόδια τους πλησίασε, δείχνοντάς τους την ταυτότητά του, καθώς θεώρησε ότι υπάρχει κάτι ύποπτο.

Ταυτόχρονα, κάλεσε την ομάδα ΔΙΑΣ και την Ασφάλεια. Όταν έδειξε το σήμα του, ο ένας, ηλικίας περίπου 40 ετών, κατέβηκε από τη μηχανή και έφυγε τρέχοντας. Ο άλλος έβαλε τη μηχανή μπροστά.

Ο αντιδήμαρχος τον προλαβαίνει, σβήνει τη μηχανή, παίρνει τα κλειδιά και τα πετάει.

Η ΔΙΑΣ προλαβαίνει τον έναν, ο οποίος συνελήφθη. Πριν από όλα αυτά, με τη μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης, είχαν αποσπάσει από έναν ηλικιωμένο κοσμήματα αξίας, τα οποία είχαν αφήσει κάτω από μία ελιά, καθώς δεν είχαν προλάβει να τα πάρουν μαζί τους στη μηχανή.

Προσποιούμενοι τους λογιστές, ενημέρωσαν τον 65χρονο ότι, βάσει νέου νόμου, τα κοσμήματά του έπρεπε να ασφαλιστούν και ότι οι ίδιοι θα αναλάμβαναν τη διαδικασία της ασφάλισής τους.

Τα κοσμήματα βρέθηκαν και ο 65χρονος βρίσκεται στην Ασφάλεια και δίνει κατάθεση. Και οι δυο δράστες είναι από το Ζευγολατιό. Ο συνεργός αναζητείται από τις Αρχές.

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