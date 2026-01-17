Αγρίνιο: Ο καβγάς για μια γυναίκα και το ραντεβού που οδήγησε στη στυγερή δολοφονία – Οι δύο φίλοι που έγιναν εχθροί

Προσωπικές διαφορές φαίνεται να κρύβονται πίσω από την στυγερή δολοφονία στο Λιθοβούνι στο Αγρίνιο με δύο μέχρι πρότινος κολλητούς να φτάνουν στα άκρα και να γίνεται ο ένας δολοφόνος του άλλου.

Σοκαρισμένη παραμένει η μικρή κοινωνία του Λιθοβουνίου στο Αγρίνιο μετά την δολοφονία του προέδρου της κοινότητας Κώστα Αλεξανδρή από τον μέχρι πριν ένα χρόνο κολλητό του. Για τα μάτια μια γυναίκας φαίνεται να ήρθε η ρήξη στην σχέση τους αλλά και από προσωπικά ζητήματα, αφού φαίνεται ότι οι δύο τους είχαν και οικονομικές διαφορές.

Αν και οι 2 άνδρες φέρεται πως είχαν λογομαχήσει τις προηγούμενες ημέρες για τα μάτια μιας γυναίκας, κανένας δεν περίμενε πως ο 44χρονος θα στήσει καρτέρι θανάτου στον 50χρονο.

Τεταμένο ήταν το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές εδώ και 1,5 χρόνο, απ’ ότι φαίνεται, με τους δυο τους να μην ανταλλάσσουν ούτε καλημέρα. «Ήταν πολύ καλοί φίλοι. Είχαν και οικογενειακές σχέσεις και φιλικές ειδικά αυτοί οι δύο μεταξύ τους ήταν πολύ φίλοι μέχρι πριν ένα χρόνο που… που έγινε κάτι και τσακωθήκανε. Εμείς είχαμε ακούσει ότι μαλώσανε για μια γυναίκα και ότι από κει και πέρα, άρχισαν οι σχέσεις τους και δεν ήταν πάρα πολύ καλές. Δεν ήταν καθόλου καλές, είχανε σταματήσει να μιλάνε.» αναφέρει κάτοικος του χωριού στο newsit.gr

Αρκετές συναντήσεις και λογομαχίες φαίνεται να είχαν το θύμα και ο θύτης με την τελευταία μάλιστα να είναι λίγες μέρες πριν. Κανείς βέβαια δεν περίμενε ότι θα καταλήξουν έτσι τα πράγματα.

«Όταν έγινε αυτό… κόψανε παρτίδες και υπήρχανε και έντονες στιγμές μεταξύ τους, απ’ ό,τι γνωρίζω. Δεν είχα τύχει ποτέ μπροστά σε περιστατικό», υποστηρίζει συγχωριανός.

Αρκετοί κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι αρχές Σεπτέμβρη οι δύο άντρες είχαν κανονίσει ένα ραντεβού σε περιοχή έξω από τα χωριά που έμεναν για να λύσουν κάποιες εκκρεμότητες, ένα ραντεβού που κατέληξε με τους δύο να πιάνονται στα χέρια. «Υπήρξαν έντονες στιγμές και λογομαχίες, έξω βέβαια, όχι μπροστά σε κόσμο. Δηλαδή όχι σε καφενεία και αυτά. Αλλά δεν είχανε φτάσει ποτέ σε τέτοιο σημείο όπως σήμερα» υποστηρίζει κάτοικος της Μεσσαριστης.

Ο Κώστας σήμερα πήγε κανονικά στο καφενείο να πιει τον καφέ του λένε οι κάτοικοι του χωριού, όμως λίγα λεπτά μετά έφυγε. «Πήγε στο καφενείο το πρώτο, τον είδα και εγώ αλλά μετά είδε τον θύτη να περνάει με το αυτοκίνητο του μέσα στο χωριό και σηκώθηκε και έφυγε, απ’ ότι μάθαμε πήγε να τον βρει» αναφέρει θαμώνας του καφενείου.

Συγκλονισμένοι οι άνθρωποι της περιοχής μιλώντας για τον θύτη, κάνουν λόγο για ένα πολύ καλό άνθρωπο που ασχολείται με την κτηνοτροφία και είχε την καθημερινότητά του, δεν περίμεναν να φτάσει στο σημείο να σκοτώσει άνθρωπο.

Από την άλλη, μιλούν και με τα καλύτερα λόγια για τον πρόεδρο του χωριού που δολοφονήθηκε αναφέροντας ότι ήταν ένας καλός οικογενειάρχης και ότι περνούσε πολύ χρόνο με την γυναίκα του και το παιδί τους.

Δράστης και θύμα μάλιστα φέρεται πως είχαν κλείσει ραντεβού στην περιοχή της Μακρυνείας. Όταν ο 50χρονος έφτασε στο σημείο με το αυτοκίνητό του, ο 44χρονος ξεκίνησε να πυροβολεί. Φωτογραφία – ντοκουμέντο δείχνει το αυτοκίνητο του Κώστα Αλεξανδρή γεμάτο τρύπες από τις σφαίρες.

Ο 44χρονος παραδόθηκε στις αρχές λέγοντας «ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα», ενώ φέρεται πως τους έδωσε και τη μοιραία καραμπίνα με την οποία πυροβόλησε μέχρι θανάτου τον κοινοτάρχη.