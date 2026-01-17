Ελλάδα

Αγρίνιο: Ερωτικά κίνητρα «βλέπουν» πίσω από τη δολοφονία του Κώστα Αλεξανδρή – «Εγώ τον σκότωσα», παραδέχθηκε ο δράστης

Το ραντεβού θύματος - δράστη, το γαζωμένο αυτοκίνητο και η γυναίκα που φέρεται πως προκάλεσε τη ρήξη ανάμεσα στους 2 άνδρες
Ανανεώθηκε πριν 15 λεπτά
Δράστης / Θύμα
Αριστερά ο δράστης της δολοφονίας και δεξιά ο 50χρονος νεκρός

«Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 44χρονος που συνελήφθη για την άγρια δολοφονία του Κώστα Αλεξανδρή, του 50χρονου πρόεδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου Αγρινίου.

Ο 44χρονος παραδόθηκε στις αρχές ενώ φέρεται πως τους έδωσε και τη μοιραία καραμπίνα με την οποία πυροβόλησε μέχρι θανάτου τον κοινοτάρχη. Οι αστυνομικοί «βλέπουν» ερωτικά κίνητρα πίσω τη δολοφονία που έγινε σήμερα το πρωί (17.01.2026) στο Αγρίνιο και προκάλεσε αναστάτωση σε όλη την περιοχή. Αν και οι 2 άνδρες φέρεται πως είχαν λογομαχήσει τις προηγούμενες ημέρες για τα μάτια μιας γυναίκας, κανένας δεν περίμενε πως ο 44χρονος θα στήσει καρτέρι θανάτου στον 50χρονο.

Δράστης και θύμα φέρεται πως είχαν κλείσει ραντεβού στην περιοχή της Μακρυνείας. Όταν ο 50χρονος έφτασε στο σημείο με το αυτοκίνητό του, ο 44χρονος ξεκίνησε να πυροβολεί. Φωτογραφία – ντοκουμέντο δείχνει το αυτοκίνητο του Κώστα Αλεξανδρή γεμάτο τρύπες από τις σφαίρες.

αυτοκίνητο
Το αυτοκίνητο του θύματος

Ο 44χρονος έφτασε νωρίς το μεσημέρι στην Αστυνομική Διεύθυνση ώστε να απολογηθεί για το έγκλημα.

Στο αυτοκίνητο του θύματος βρέθηκε όπλο και εξετάζεται αν πρόλαβε να πυροβολήσει και ο ίδιος.

Αστυνομικός
Αστυνομικοί στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο 50χρονος / Φωτογραφία Eurokinissi

Και τα 2 όπλα έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ για κατάθεση θα κληθούν τα μέλη και των δύο οικογενειών αλλά και εκείνοι που ήταν μπροστά στον τσακωμό που είχαν τις προηγούμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται πως ο 50χρονος αφήνει πίσω του ένα παιδί.

Ο 50χρονος κοινοτάρχης που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες
Ο 50χρονος κοινοτάρχης που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες

Συγγενής του θύματος μιλάει στο newsit.gr τονίζοντας πως ο δράστης είναι από το διπλανό χωριό και δεν είχε κανένα λόγο να σκοτώσει τον 50χρονο.

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Προσπαθούμε να μαζέψουμε τα κομμάτια μας και να καταλαβαίνουμε γιατί έγινε το κακό. Όλοι ξέραμε ότι ο Κώστας ήταν από τους καλύτερους ανθρώπους. Ο δράστης είναι από διπλανό χωριό. Δεν είχε κανέναν λόγο να τον σκοτώσει», ανέφερε.

